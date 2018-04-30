ФК "Чувашия" и "Химик-АВГУСТ" начинают в Кубке России

2 мая обе наши команды стартуют в Кубке России среди любительских команд. В Чебоксарах ФК "Чувашия" примет нижегородский ФК "Локомотив-РПМ". Обе команды ужасно начали официальный сезон, крупно проиграв свои матчи. Начало матча на стадионе "Труд" в 15:00. Ну, а в Вурнарах, местный "Химик-АВГУСТ" впервые предстанет перед своими болельщиками в кубковом поединке против "Зенита" из Пензы. Начало матча в Вурнарах в 15:00.

Надеемся, что обе чувашские команды в этот праздничный день порадуют своих болельщиков не только набранными очками, но и красивой игрой!