Первенство России по мини-футболу. I дивизион
Группа А: ФФК "Волна", "СШОР-14 "Волга", "Погода в Доме-МЧС"
Группа В: "Достар - Газпром трансгаз", "ЦИВИЛЬ-Калинино", "Самара-Хантерс-СГСПУ"
Группа С: "УМЗ" Ульяновск, "ГТС" Самара, "Бугор"
Группа Д: "Сбербанк", "ПСК-Платон", "ЧГУ-Эврика"
13 апреля
11:00 "Достар - Газпром трансгаз" - "ЦИВИЛЬ-Калинино" 8:0
15:30 "ЧГУ-Эврика" - "ПСК-Платон"
14 апреля
09:00 "Самара-Хантерс-СГСПУ" - "ЦИВИЛЬ-Калинино"
11:00 "ЧГУ-Эврика" - "Сбербанк"
- Раздел: Всероссийские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 255
- Дата: 13-04-2018
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