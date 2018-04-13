Первенство России по мини-футболу. I дивизион

Группа А: ФФК "Волна", "СШОР-14 "Волга", "Погода в Доме-МЧС"

Группа В: "Достар - Газпром трансгаз", "ЦИВИЛЬ-Калинино", "Самара-Хантерс-СГСПУ"

Группа С: "УМЗ" Ульяновск, "ГТС" Самара, "Бугор"

Группа Д: "Сбербанк", "ПСК-Платон", "ЧГУ-Эврика"

 

13 апреля

11:00 "Достар - Газпром трансгаз" - "ЦИВИЛЬ-Калинино" 8:0

15:30 "ЧГУ-Эврика" - "ПСК-Платон"

 

14 апреля

09:00 "Самара-Хантерс-СГСПУ" - "ЦИВИЛЬ-Калинино"

11:00 "ЧГУ-Эврика" - "Сбербанк"

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