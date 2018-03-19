"Химик-АВГУСТ" побеждает в турнире памяти Б.Поварчука

Волей жребия, «Химик-АВГУСТ» попал в группу "В", где соперниками вурнарцев стали самарский «Квазар», тольяттинский «Акрон» и молодежка «Крылья Советов» из Самары. В первом матче подопечные А. Ешкина порадовали открытой и сверхрезультативной игрой, но достигнуть максимального результата в игре против "крылышек" им не удалось - 4:4. В следующих поединках, вплоть до окончания турнира, наши футболисты продемонстрировали завидную стабильность и одержали только победы и все с одинаковым счетом 3:1. Поздравляем вурнарцев с первым трофеем в этом сезоне!

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