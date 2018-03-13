ДЮСШ-2005 - бронзовый призер

На групповом этапе наших футболистов ожидало испытание командами ДЮСШ г. Нижний Новгород, ФК «Дагомыс» г. Сочи и дмитровским ДЮСШ (Московская обл.). Несмотря на поражение в первой игре от нижегородцев (1:2), подопечные Э. Федотова смогли выправить ситуацию, обыграв в последующих играх сочинцев (3:1) и футболистов из Московской области (3:0). Этих побед было достаточно для выхода ДЮСШ-2005 в полуфинал, соперником в котором была дружина из Мордовии - ФК «Мордовия». К сожалению, навязать борьбу более мастеровитым футболистам из Саранска у нас не получилось - 0:4. После крупного поражения в полуфинале, настроиться на игру за 3 место было делом непростым и, казалось, что после 0:2 в перерыве матча за бронзу, подтвердили плохие предчувствия, но после перерыва чувашские футболисты смогли перестроиться и проявить характер, сначала сравняв счет, а затем в серии послематчевых пенальти одолеть нижегородскую ДЮСШ со счетом 3:2!

1 место - ФК «Мордовия» г. Саранск

2 место - ДЮСШ «Заря» г. Новосибирск

3 место - ДЮСШ г. Чебоксары

4 место - ДЮСШ г. Нижний Новгород

5 место - ФК «Нефтехимик» г. Нижнекамск

6 место - ДЮСШ «Мирас» г. Казань

7 место - ФК «Виктория» г. Самара

8 место - ФК «Самара» г. Самара

9 место - ФК «Дагомыс» г. Сочи

10 место - ДЮСШ г. Дмитров

11 место - СДЮСШОР «Подолье» г. Подольск

12 место - СШ №6 г. Туапсе