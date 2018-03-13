ДЮСШ-2005 - бронзовый призер

|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|14
|32
|2
|ГАИ-Green-Go
|14
|24
|3
|ЧГПУ
|14
|22
|4
|Эврика-ЧГУ
|14
|19
|5
|Frap-Эстет
|14
|18
|6
|Динамо
|14
|17
|7
|Гранит
|14
|14
|8
|Спутник-ДЮСШ №1
|14
|7
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Кириллов Алексей // Гранит
|22 (1)
|Корепов Кирилл // ЧГУ-Эврика
|17 (0)
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|15 (1)
|Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика
|15 (2)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|11
|33
|2
|Комплект21
|11
|28
|3
|Бурилы-Чайка
|11
|22
|4
|Пенсионный фонд
|11
|19
|5
|БоМиК-Спецподразделение
|11
|18
|6
|Романа-Яхтинг
|11
|16
|7
|Дина
|11
|14
|8
|Крылья-Элара
|11
|11
|9
|СК Воля
|11
|11
|10
|ФК Чурачики
|11
|7
|11
|Химик-АВГУСТ
|11
|7
|12
|Красный Октябрь
|11
|4
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|19 (0)
|Яковлев Александр // БоМиК
|19 (0)
|Иванов Александр // БоМиК
|15 (0)
|Васильев Сергей // Канмаш-Лидер
|15 (0)
На групповом этапе наших футболистов ожидало испытание командами ДЮСШ г. Нижний Новгород, ФК «Дагомыс» г. Сочи и дмитровским ДЮСШ (Московская обл.). Несмотря на поражение в первой игре от нижегородцев (1:2), подопечные Э. Федотова смогли выправить ситуацию, обыграв в последующих играх сочинцев (3:1) и футболистов из Московской области (3:0). Этих побед было достаточно для выхода ДЮСШ-2005 в полуфинал, соперником в котором была дружина из Мордовии - ФК «Мордовия». К сожалению, навязать борьбу более мастеровитым футболистам из Саранска у нас не получилось - 0:4. После крупного поражения в полуфинале, настроиться на игру за 3 место было делом непростым и, казалось, что после 0:2 в перерыве матча за бронзу, подтвердили плохие предчувствия, но после перерыва чувашские футболисты смогли перестроиться и проявить характер, сначала сравняв счет, а затем в серии послематчевых пенальти одолеть нижегородскую ДЮСШ со счетом 3:2!
1 место - ФК «Мордовия» г. Саранск
2 место - ДЮСШ «Заря» г. Новосибирск
3 место - ДЮСШ г. Чебоксары
4 место - ДЮСШ г. Нижний Новгород
5 место - ФК «Нефтехимик» г. Нижнекамск
6 место - ДЮСШ «Мирас» г. Казань
7 место - ФК «Виктория» г. Самара
8 место - ФК «Самара» г. Самара
9 место - ФК «Дагомыс» г. Сочи
10 место - ДЮСШ г. Дмитров
11 место - СДЮСШОР «Подолье» г. Подольск
12 место - СШ №6 г. Туапсе
- Раздел: Всероссийские соревнования
|
- Автор: admin
- Просмотров: 454
- Дата: 13-03-2018
|