Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 14 32
2 ГАИ-Green-Go 14 24
3 ЧГПУ 14 22
4 Эврика-ЧГУ 14 19
5 Frap-Эстет 14 18
6 Динамо 14 17
7 Гранит 14 14
8 Спутник-ДЮСШ №1 14 7
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Кириллов Алексей // Гранит 22 (1)
Корепов Кирилл // ЧГУ-Эврика 17 (0)
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 15 (1)
Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика 15 (2)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 11 33
2 Комплект21 11 28
3 Бурилы-Чайка 11 22
4 Пенсионный фонд 11 19
5 БоМиК-Спецподразделение 11 18
6 Романа-Яхтинг 11 16
7 Дина 11 14
8 Крылья-Элара 11 11
9 СК Воля 11 11
10 ФК Чурачики 11 7
11 Химик-АВГУСТ 11 7
12 Красный Октябрь 11 4
турнирная таблица
Бомбардиры
Павлов Артур // Пенсионный фонд 19 (0)
Яковлев Александр // БоМиК 19 (0)
Иванов Александр // БоМиК 15 (0)
Васильев Сергей // Канмаш-Лидер 15 (0)
ДЮСШ-2005 - бронзовый призер

На групповом этапе наших футболистов ожидало испытание командами ДЮСШ г. Нижний Новгород, ФК «Дагомыс» г. Сочи и дмитровским ДЮСШ (Московская обл.). Несмотря на поражение в первой игре от нижегородцев (1:2), подопечные Э. Федотова смогли выправить ситуацию, обыграв в последующих играх сочинцев (3:1) и футболистов из Московской области (3:0). Этих побед было достаточно для выхода ДЮСШ-2005 в полуфинал, соперником в котором была дружина из Мордовии - ФК «Мордовия». К сожалению, навязать борьбу более мастеровитым футболистам из Саранска у нас не получилось - 0:4. После крупного поражения в полуфинале, настроиться на игру за 3 место было делом непростым и, казалось, что после 0:2 в перерыве матча за бронзу, подтвердили плохие предчувствия, но после перерыва чувашские футболисты смогли перестроиться и проявить характер, сначала сравняв счет, а затем в серии послематчевых пенальти одолеть нижегородскую ДЮСШ со счетом 3:2!

 

1 место - ФК «Мордовия» г. Саранск

2 место - ДЮСШ «Заря» г. Новосибирск

3 место - ДЮСШ г. Чебоксары
4 место - ДЮСШ г. Нижний Новгород
5 место - ФК «Нефтехимик» г. Нижнекамск
6 место - ДЮСШ «Мирас» г. Казань
7 место - ФК «Виктория» г. Самара
8 место - ФК «Самара» г. Самара
9 место - ФК «Дагомыс» г. Сочи
10 место - ДЮСШ г. Дмитров
11 место - СДЮСШОР «Подолье» г. Подольск
12 место - СШ №6 г. Туапсе

 

ДЮСШ-2005 Чебоксары

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