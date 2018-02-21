Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 13 29
2 ГАИ-Green-Go 13 24
3 ЧГПУ 13 22
4 Динамо 13 16
5 Эврика-ЧГУ 13 16
6 Frap-Эстет 13 15
7 Гранит 13 13
8 Спутник-ДЮСШ №1 13 7
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Кириллов Алексей // Гранит 18 (1)
Корепов Кирилл // ЧГУ-Эврика 14 (0)
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 14 (1)
Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика 14 (2)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 10 30
2 Комплект21 10 25
3 Бурилы-Чайка 10 22
4 Пенсионный фонд 10 16
5 Романа-Яхтинг 10 16
6 БоМиК-Спецподразделение 10 15
7 Дина 10 14
8 Крылья-Элара 10 11
9 СК Воля 10 10
10 Химик-АВГУСТ 10 7
11 ФК Чурачики 10 4
12 Красный Октябрь 10 4
турнирная таблица
Бомбардиры
Яковлев Александр // БоМиК 17 (0)
Иванов Александр // БоМиК 15 (0)
Васильев Сергей // Канмаш-Лидер 15 (0)
Павлов Артур // Пенсионный фонд 14 (0)
СОШ №61 - серебряный призер
СОШ №61 - серебряный призер проекта Мини-футбол - в школу - 2018

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