Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 11 23
2 ГАИ-Green-Go 11 21
3 ЧГПУ 11 19
4 Динамо 11 15
5 Frap-Эстет 11 14
6 Эврика-ЧГУ 11 12
7 Гранит 11 10
8 Спутник-ДЮСШ №1 11 6
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 14 (1)
Кириллов Алексей // Гранит 13 (1)
Изоркин Александр // ГАИ-Green Go 11 (0)
Корепов Кирилл // ЧГУ-Эврика 11 (0)
Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика 11 (2)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 8 24
2 Комплект21 8 19
3 Бурилы-Чайка 8 16
4 Пенсионный фонд 8 15
5 Дина 8 13
6 Романа-Яхтинг 8 13
7 БоМиК-Спецподразделение 8 12
8 Крылья-Элара 8 10
9 СК Воля 8 7
10 Красный Октябрь 8 4
11 Химик-АВГУСТ 8 4
12 ФК Чурачики 8 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Яковлев Александр // БоМиК 14 (0)
Павлов Артур // Пенсионный фонд 12 (0)
Иванов Кирилл // Комплект21 12 (0)
"Мини-футбол в школу-2018". ПФО

"Мини-футбол в школу-2018". ПФОС 4 по 9 февраля в Ульяновске проходит финальный этап ПФО общероссийского проекта "Мини-футбол - в школу" среди юношей 2002-2003 г.р. Нашу республику на турнире представляют футболисты чебоксарской "СОШ №61" во главе с тренером - Лесиным С.Н. Чувашские футболисты досрочно вышли в плей-офф, обыграв днями ранее футболистов из Пензы и Ижевска с одинаковым счетом 1:0. К сожалению, сегодня мы уступили Марий Эл и вышли в плей-офф только со второго места.

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