"Мини-футбол в школу-2018". ПФО

С 4 по 9 февраля в Ульяновске проходит финальный этап ПФО общероссийского проекта "Мини-футбол - в школу" среди юношей 2002-2003 г.р. Нашу республику на турнире представляют футболисты чебоксарской "СОШ №61" во главе с тренером - Лесиным С.Н. Чувашские футболисты досрочно вышли в плей-офф, обыграв днями ранее футболистов из Пензы и Ижевска с одинаковым счетом 1:0. К сожалению, сегодня мы уступили Марий Эл и вышли в плей-офф только со второго места.