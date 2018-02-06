|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|11
|23
|2
|ГАИ-Green-Go
|11
|21
|3
|ЧГПУ
|11
|19
|4
|Динамо
|11
|15
|5
|Frap-Эстет
|11
|14
|6
|Эврика-ЧГУ
|11
|12
|7
|Гранит
|11
|10
|8
|Спутник-ДЮСШ №1
|11
|6
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|14 (1)
|Кириллов Алексей // Гранит
|13 (1)
|Изоркин Александр // ГАИ-Green Go
|11 (0)
|Корепов Кирилл // ЧГУ-Эврика
|11 (0)
|Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика
|11 (2)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|8
|24
|2
|Комплект21
|8
|19
|3
|Бурилы-Чайка
|8
|16
|4
|Пенсионный фонд
|8
|15
|5
|Дина
|8
|13
|6
|Романа-Яхтинг
|8
|13
|7
|БоМиК-Спецподразделение
|8
|12
|8
|Крылья-Элара
|8
|10
|9
|СК Воля
|8
|7
|10
|Красный Октябрь
|8
|4
|11
|Химик-АВГУСТ
|8
|4
|12
|ФК Чурачики
|8
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Яковлев Александр // БоМиК
|14 (0)
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|12 (0)
|Иванов Кирилл // Комплект21
|12 (0)
"Мини-футбол в школу-2018". ПФО
С 4 по 9 февраля в Ульяновске проходит финальный этап ПФО общероссийского проекта "Мини-футбол - в школу" среди юношей 2002-2003 г.р. Нашу республику на турнире представляют футболисты чебоксарской "СОШ №61" во главе с тренером - Лесиным С.Н. Чувашские футболисты досрочно вышли в плей-офф, обыграв днями ранее футболистов из Пензы и Ижевска с одинаковым счетом 1:0. К сожалению, сегодня мы уступили Марий Эл и вышли в плей-офф только со второго места.
- Раздел: Всероссийские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 18
- Дата: 06-02-2018
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