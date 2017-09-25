Ядрин побеждает в турнире «Кубок союза труда»

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|16
|45
|2
|Динамо
|16
|33
|3
|ФК Шумерля-ШЗСА
|15
|32
|4
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|16
|22
|5
|ФК Ибреси
|16
|19
|6
|Ротор
|16
|18
|7
|Спутник-Комплект21
|16
|17
|8
|СШ по футболу
|16
|17
|9
|Бурилы
|16
|17
|10
|БоМиК
|15
|8
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|25 (1)
|Проталионов Евгений // Динамо
|13 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|11
|Краснов Иван // Химик-АВГУСТ
|11
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|20
|55
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|19
|46
|3
|Крылья
|20
|44
|4
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|18
|42
|5
|Динамо
|20
|40
|6
|Сталь
|21
|37
|7
|ФК Ибреси
|20
|30
|8
|ФК Янтиково-Локомотив
|19
|20
|9
|Факел (Красноармейское)
|20
|20
|10
|Заря (Новочебоксарск)
|19
|17
|11
|Цивиль (Цивильск)
|19
|17
|12
|Темп (Батырево)
|20
|15
|13
|Рубин (Ядрин)
|20
|8
|14
|Энергия
|18
|1
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|25 (3)
|Моисеев Андрей // Темп
|20 (2)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|17
|Ермаков Олег // Волга
|15
|Мамайкин Евгений // Динамо
|14
|Егоров Александр // Волга
|14
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|15
|35
|2
|СК Воля-Ротор
|15
|30
|3
|Бриллиант
|15
|26
|4
|Элара
|15
|24
|5
|ФК Бокс
|15
|19
|6
|Букет Чувашии
|16
|18
|7
|Энергия
|14
|17
|8
|Звезда-ИЗВА
|14
|8
|9
|СК Центр
|13
|4
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|17
|42
|2
|Факел
|17
|34
|3
|Темп
|16
|34
|4
|Тармаш
|16
|26
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|17
|26
|6
|ФК Урмары
|18
|22
|7
|Аида
|17
|21
|8
|Локомотив
|16
|18
|9
|Спартак Кр.Четаи
|18
|12
|10
|Рубин
|18
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
Турнир проходил на стадионе «Труд» с искусственным покрытием республиканской спортивной школы футбола. Организаторами соревнований выступили всероссийская политическая партия «Союз труда» и телеканал «Профсоюз ТВ» при поддержке Федерации независимых профсоюзов России, Минспорта Чувашии, Федерации футбола Чувашской Республики и республиканской школы футбола.
Почётными гостями соревнования стали Председатель Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации, Заслуженный тренер России Павел Рожков, заместитель председателя Федерации Независимых Профсоюзов России Давид Кришталь, главный редактор "Профсоюз ТВ", член исполкома Политсовета Всероссийской политической партии "Союз Труда" Сергей Драндров, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Шелтуков, первый заместитель министра Эльвира Матренина, председатель Союза «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» Анатолий Коршунов.
«Дорога в большой профессиональный спорт всегда начинается с ранних лет. В таком возрасте, в котором сейчас Вы, начинали свою спортивную карьеру выдающиеся российские и мировые футболисты. Своими стараниями Вы показываете хороший пример сверстникам, побуждая их присоединиться к спортивному движению и к здоровому образу жизни», - отметил на церемонии открытия Павел Рожков.
В турнире участвовали 16 детских футбольных команд из 4 регионов Поволжья. Для большинства ребят эти соревнования стали практически первым выходом на большую футбольную арену. Но, несмотря на это, турнир получился интересным и не предсказуемым. Интрига сохранялась до самой последней игры.
В результате упорной борьбы Кубок победителя достался команде «Чёрные буйволы» из г. Ядрин. Игроки новочебоксасркой дружины «Бокс» завоевали серебряные медали. Бронзовые награды достались юным футболистам из йошкар-олинского «Спартака».
Все команды – призеры награждены Кубками, медалями и дипломами. Специальными призами «Будущие надежды» были отмечены футбольная команда Чебоксарской СОШ №61 и мамадышский «Олимп» из республики Татарстан. Так же все игроки команд полдучили в подарок сладкий приз и футбольную форму от партнёров турнира.
- Раздел: Всероссийские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 82
- Дата: 25-09-2017
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