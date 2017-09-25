Ядрин побеждает в турнире «Кубок союза труда»

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 16 45
2 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 16 33
3 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 15 32
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 16 22
5 Логотип Ибреси ФК Ибреси 16 19
6 Логотип Ротор Кугеси Ротор 16 18
7 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 16 17
8 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 16 17
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 16 17
10 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 15 8
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 25 (1)
Проталионов Евгений // Динамо 13 (2)
Иванов Кирилл // Динамо 11
Краснов Иван // Химик-АВГУСТ 11
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 20 55
2 Волга-ТАВ-Чубаево 19 46
3 Крылья 20 44
4 Комплект21 (Новочебоксарск) 18 42
5 Динамо 20 40
6 Сталь 21 37
7 ФК Ибреси 20 30
8 ФК Янтиково-Локомотив 19 20
9 Факел (Красноармейское) 20 20
10 Заря (Новочебоксарск) 19 17
11 Цивиль (Цивильск) 19 17
12 Темп (Батырево) 20 15
13 Рубин (Ядрин) 20 8
14 Энергия 18 1
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга 25 (3)
Моисеев Андрей // Темп 20 (2)
Краснов Александр // Волга-ТАВ 17
Ермаков Олег // Волга 15
Мамайкин Евгений // Динамо 14
Егоров Александр // Волга 14
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 15 35
2 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 15 30
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 15 26
4 Логотип Элара Чебоксары Элара 15 24
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 15 19
6 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 16 18
7 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 14 17
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 14 8
9 Логотип Спартак СК Центр 13 4
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 17 42
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 17 34
3 Логотип Темп Батырево Темп 16 34
4 Логотип Тармаш Тармаш 16 26
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 17 26
6 Логотип Урмары ФК Урмары 18 22
7 Логотип Аида Канаш Аида 17 21
8 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 16 18
9 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 18 12
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 18 4
турнирная таблица
календарь игр

Ядрин побеждает в турнире «Кубок союза труда»

Турнир проходил на стадионе «Труд» с искусственным покрытием республиканской спортивной школы футбола. Организаторами соревнований выступили всероссийская политическая партия «Союз труда» и телеканал «Профсоюз ТВ» при поддержке Федерации независимых профсоюзов России, Минспорта Чувашии, Федерации футбола Чувашской Республики и республиканской школы футбола.

Почётными гостями соревнования стали Председатель Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации, Заслуженный тренер России Павел Рожков, заместитель председателя Федерации Независимых Профсоюзов России Давид Кришталь, главный редактор "Профсоюз ТВ", член исполкома Политсовета Всероссийской политической партии "Союз Труда" Сергей Драндров, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Шелтуков, первый заместитель министра Эльвира Матренина, председатель Союза «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» Анатолий Коршунов.

«Дорога в большой профессиональный спорт всегда начинается с ранних лет. В таком возрасте, в котором сейчас Вы, начинали свою спортивную карьеру выдающиеся российские и мировые футболисты. Своими стараниями Вы показываете хороший пример сверстникам, побуждая их присоединиться к спортивному движению и к здоровому образу жизни», - отметил на церемонии открытия Павел Рожков.

В турнире участвовали 16 детских футбольных команд из 4 регионов Поволжья. Для большинства ребят эти соревнования стали практически первым выходом на большую футбольную арену. Но, несмотря на это, турнир получился интересным и не предсказуемым. Интрига сохранялась до самой последней игры.

В результате упорной борьбы Кубок победителя достался команде «Чёрные буйволы» из г. Ядрин. Игроки новочебоксасркой дружины «Бокс» завоевали серебряные медали. Бронзовые награды достались юным футболистам из йошкар-олинского «Спартака».

Все команды – призеры награждены Кубками, медалями и  дипломами. Специальными призами «Будущие надежды» были отмечены футбольная команда Чебоксарской СОШ №61 и мамадышский «Олимп» из республики Татарстан. Так же все игроки команд полдучили в подарок сладкий приз и футбольную форму от партнёров турнира.

 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3668498&gov_id=20

Вернуться назад



Copyright 2009-2017 Футбол Чувашии
По вопросам размещения рекламы на сайте обращаться по тел. +7 (927) 840-82-59, email: fch21@mail.ru
Яндекс.Метрика