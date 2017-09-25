Ядрин побеждает в турнире «Кубок союза труда»

Турнир проходил на стадионе «Труд» с искусственным покрытием республиканской спортивной школы футбола. Организаторами соревнований выступили всероссийская политическая партия «Союз труда» и телеканал «Профсоюз ТВ» при поддержке Федерации независимых профсоюзов России, Минспорта Чувашии, Федерации футбола Чувашской Республики и республиканской школы футбола.

Почётными гостями соревнования стали Председатель Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации, Заслуженный тренер России Павел Рожков, заместитель председателя Федерации Независимых Профсоюзов России Давид Кришталь, главный редактор "Профсоюз ТВ", член исполкома Политсовета Всероссийской политической партии "Союз Труда" Сергей Драндров, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Шелтуков, первый заместитель министра Эльвира Матренина, председатель Союза «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» Анатолий Коршунов.

«Дорога в большой профессиональный спорт всегда начинается с ранних лет. В таком возрасте, в котором сейчас Вы, начинали свою спортивную карьеру выдающиеся российские и мировые футболисты. Своими стараниями Вы показываете хороший пример сверстникам, побуждая их присоединиться к спортивному движению и к здоровому образу жизни», - отметил на церемонии открытия Павел Рожков.

В турнире участвовали 16 детских футбольных команд из 4 регионов Поволжья. Для большинства ребят эти соревнования стали практически первым выходом на большую футбольную арену. Но, несмотря на это, турнир получился интересным и не предсказуемым. Интрига сохранялась до самой последней игры.

В результате упорной борьбы Кубок победителя достался команде «Чёрные буйволы» из г. Ядрин. Игроки новочебоксасркой дружины «Бокс» завоевали серебряные медали. Бронзовые награды достались юным футболистам из йошкар-олинского «Спартака».

Все команды – призеры награждены Кубками, медалями и дипломами. Специальными призами «Будущие надежды» были отмечены футбольная команда Чебоксарской СОШ №61 и мамадышский «Олимп» из республики Татарстан. Так же все игроки команд полдучили в подарок сладкий приз и футбольную форму от партнёров турнира.