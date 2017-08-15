Кубок России. 1/4 финала. ФК Чувашия - Дорожник

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 10 27
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 10 22
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 10 18
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 10 15
5 Логотип Ибреси ФК Ибреси 10 13
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 10 11
7 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 10 11
8 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 10 10
9 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 10 8
10 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 10 7
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 18
Проталионов Евгений // Динамо 9 (2)
Иванов Кирилл // Динамо 6
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 13 34
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 13 30
3 Волга-ТАВ-Чубаево 13 30
4 Динамо 13 30
5 Крылья 13 27
6 ФК Ибреси 13 26
7 Сталь 13 24
8 ФК Янтиково-Локомотив 13 16
9 Факел (Красноармейское) 13 15
10 Заря (Новочебоксарск) 13 13
11 Цивиль (Цивильск) 13 8
12 Темп (Батырево) 13 7
12 Рубин (Ядрин) 13 5
14 Энергия 13 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга 17 (2)
Краснов Александр // Волга-ТАВ 16
Моисеев Андрей // Темп 13 (1)
Мамайкин Евгений // Динамо 11
Ермаков Олег // Волга 10
Никоноров Виктор // Динамо 9 (1)
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары Элара 9 19
2 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 8 18
3 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 9 17
4 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 9 14
5 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 9 12
6 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 9 11
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 9 10
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 8 4
9 Логотип Спартак СК Центр 8 3
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 11 24
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 11 22
3 Логотип Темп Батырево Темп 11 21
4 Логотип Тармаш Тармаш 11 20
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 11 17
6 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 11 12
7 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 11 12
8 Логотип Урмары ФК Урмары 11 10
9 Логотип Аида Канаш Аида 11 8
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 11 4
турнирная таблица
календарь игр
Кубок России. 1/4 финала. ФК Чувашия - Дорожник

Кубок России. 1/4 финала. ФК Чувашия - Дорожник16 августа (среда) в 15:00 на стадионе "Труд" состоится первый матч 1/4 финала Кубка России по футболу среди любительских футбольных команд третьего дивизиона МОО «ФС «Приволжье» между командами ФК "Чувашия" и "Дорожник" из Каменки. Несмотря, на столь раннее начало матча, надеемся, что поддержка болельщиков нашей команды будет, как и обычно, на хорошем уровне!

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