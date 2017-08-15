Кубок России. 1/4 финала. ФК Чувашия - Дорожник

16 августа (среда) в 15:00 на стадионе "Труд" состоится первый матч 1/4 финала Кубка России по футболу среди любительских футбольных команд третьего дивизиона МОО «ФС «Приволжье» между командами ФК "Чувашия" и "Дорожник" из Каменки. Несмотря, на столь раннее начало матча, надеемся, что поддержка болельщиков нашей команды будет, как и обычно, на хорошем уровне!