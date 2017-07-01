ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 50 ЛЕТ И СТАРШЕ

В эти выходные на стадионе "Олимпийский" состоится Первенство МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» по футболу среди ветеранов старше 50 лет. 01 июля (суббота) 15:00 – СТАЛЬ – ЭНЕРГИЯ - поле №1 15:00 - СССР - СТАРТ - поле №2 16:00 - ЭНЕРГИЯ – МАЯК - поле №1 16:00 - СТАРТ - ТОРПЕДО - поле №2 17:00 - СТАЛЬ - МАЯК - поле №2 17:00 - СССР - ТОРПЕДО - поле №2 02 июля (воскресенье) 10:00 - ПОЛУФИНАЛ - А1 – Б2 - поле №1 10:00 – ПОЛУФИНАЛ - Б1 – А2 - поле №2 11:00 - ИГРА за 5-е МЕСТО - поле №1 12:00 - ИГРА за 3-е МЕСТО - поле №2 12:00 - ФИНАЛ - поле №1 13:00 - НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД, ЗАКРЫТИЕ ТУРНИРА





