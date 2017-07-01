|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|6
|18
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|6
|13
|3
|Динамо
|6
|12
|4
|ФК Ибреси
|6
|9
|5
|Ротор
|6
|7
|6
|Бурилы
|6
|7
|7
|Спутник-Комплект21
|6
|7
|8
|СШ по футболу
|6
|6
|9
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|6
|5
|10
|БоМиК
|6
|2
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|13
|Андрей Михайлов // Бурилы
|6
|Иванов Кирилл // Динамо
|5
|Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА
|4
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 Нчк
|7
|21
|2
|Динамо
|7
|19
|3
|Волга-ТАВ-Чубаево
|8
|18
|4
|Волга
|7
|18
|5
|Крылья
|7
|15
|6
|ФК Ибреси
|8
|13
|7
|Сталь
|7
|12
|8
|ФК Янтиково-Локомотив
|7
|10
|9
|Факел Красноармейское
|7
|10
|10
|Темп Батырево
|8
|7
|11
|Рубин Ядрин
|8
|5
|12
|Цивиль
|8
|4
|13
|Заря Нчк
|7
|0
|14
|Энергия
|8
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|12 (2)
|Моисеев Андрей // Темп
|11 (1)
|Ермаков Олег // Волга
|8
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|8
|Мамайкин Евгений // Динамо
|7
|Виктор Никоноров // Динамо
|6 (1)
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|5
|11
|2
|Элара
|5
|10
|3
|ФК Бокс
|5
|9
|4
|Бриллиант
|5
|7
|5
|СК Воля-Ротор
|4
|6
|6
|Букет Чувашии
|6
|6
|7
|Энергия
|4
|4
|8
|Звезда-ИЗВА
|5
|3
|9
|СК Центр
|3
|3
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|6
|16
|2
|Факел
|6
|11
|3
|ФК Урмары
|6
|10
|4
|Тармаш
|6
|10
|5
|Темп
|6
|10
|6
|Химик-АВГУСТ-2
|6
|9
|7
|Спартак Кр.Четаи
|5
|5
|8
|Рубин
|6
|5
|9
|Локомотив
|6
|2
|10
|Аида
|5
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 50 ЛЕТ И СТАРШЕ
В эти выходные на стадионе "Олимпийский" состоится Первенство МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» по футболу среди ветеранов старше 50 лет.
01 июля (суббота)
15:00 – СТАЛЬ – ЭНЕРГИЯ - поле №1
15:00 - СССР - СТАРТ - поле №2
16:00 - ЭНЕРГИЯ – МАЯК - поле №1
16:00 - СТАРТ - ТОРПЕДО - поле №2
17:00 - СТАЛЬ - МАЯК - поле №2
17:00 - СССР - ТОРПЕДО - поле №2
02 июля (воскресенье)
10:00 - ПОЛУФИНАЛ - А1 – Б2 - поле №1
10:00 – ПОЛУФИНАЛ - Б1 – А2 - поле №2
11:00 - ИГРА за 5-е МЕСТО - поле №1
12:00 - ИГРА за 3-е МЕСТО - поле №2
12:00 - ФИНАЛ - поле №1
13:00 - НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД, ЗАКРЫТИЕ ТУРНИРА
- Раздел: Всероссийские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 21
- Дата: 01-07-2017
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