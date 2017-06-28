Только победа

Сегодня 28 июня в 17:00 на чебоксарском стадионе "Труд" в рамках группового этапа Кубка России среди любительских команд состоится заключительный матч группового этапа между командами "ЧУВАШИЯ" и "ЦПРФ Мордовия". Напомним, что для выхода в плей-офф, нашу команду устроит только победа. Приглашаем болельщиков поддержать команду!