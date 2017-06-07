Локобол-2017. Чувашия. Итоги

В республиканском финале участвовали 17 команд из городов Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Шумерля, Ядрин, поселков Вурнары и Ибреси, сел Красноармейское и Турмыши Янтиковского района .

В борьбе за 3-е место команда «Спутник-ДЮСШ №1» г. Новочебоксарск (тренер Якимов В.Н.) со счетом 3:0 обыграла дружину ФК «Шумерля» ( тренер Баторшин Д.).

В борьбе за главный приз сошлись две лучшие команды Спортивной школы по футболу Минспорта Чувашии - СШ-2007 (тренер Иванов С.А.) и СШ-2006 (тренер Павлов А.Г.) Основное время не выявило победителя – счет 0:0 . В серии послематчевых пенальти удачливее оказались подопечные Сергея Иванова, которые победили со счетом 4:3 и завоевали путевку на первенство Приволжского федерального округа, проводимого с 16 по 18 июня в г. Саранске.

По итогам турнира лучшими игроками признаны – Александр Маркелов (ФК Шумерля), Петров Егор (Спутник-ДЮСШ №1 г. Новочебоксарск), Соловьев Андрей (СШ-2006 г. Чебоксары), Леонтьев Богдан(СШ-2007 г. Чебоксары) и Федоров Арсений (СШ-2007 г. Чебоксары).

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