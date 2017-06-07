Локобол-2017. Чувашия. Итоги

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 4 12
2 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 3 6
3 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 3 6
4 Логотип Ибреси ФК Ибреси 4 6
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 3 4
6 Логотип Ротор Кугеси Ротор 3 4
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 3 3
8 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 3 2
9 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 3 1
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 3 1
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календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 7
Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА 4
Таныгин Сергей // Химик-АВГУСТ 3
Кирилл Иванов // Динамо 3
Михайлов Андрей // Бурилы 3
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 Нчк 5 15
2 Динамо 4 10
3 Крылья 4 9
4 Волга-ТАВ-Чубаево 5 12
5 Волга 5 12
6 ФК Янтиково-Локомотив 5 10
7 ФК Ибреси 5 7
8 Сталь 5 9
9 Факел Красноармейское 5 7
10 Темп Батырево 5 4
11 Цивиль 5 3
12 Рубин Ядрин 4 1
13 Заря Нчк 4 0
14 Энергия 4 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Краснов Александр // Волга-ТАВ
6
Князев Алексей // Волга
6(1)
Мамайкин Евгений // Динамо
5
Моисеев Андрей // Темп
5
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары Элара 2 6
2 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 2 6
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 2 3
4 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 1 3
5 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 2 3
6 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 1 1
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 2 1
8 Логотип Спартак СК Центр 2 0
9 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 2 0
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 3 7
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 3 7
3 Логотип Тармаш Тармаш 3 6
4 Логотип Темп Батырево Темп 3 5
5 Логотип Урмары ФК Урмары 3 4
6 Логотип Рубин Ядрин Рубин 3 4
7 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 3 4
8 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 3 2
9 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 3 1
10 Логотип Аида Канаш Аида 3 0
турнирная таблица
календарь игр
Локобол-2017. Чувашия. Итоги

Локобол-2017. Чувашия. ИтогиВ республиканском финале участвовали 17 команд из городов Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Шумерля, Ядрин, поселков Вурнары и Ибреси, сел Красноармейское и Турмыши Янтиковского района .

В борьбе за 3-е место команда «Спутник-ДЮСШ №1» г. Новочебоксарск (тренер Якимов В.Н.) со счетом 3:0 обыграла дружину ФК «Шумерля» ( тренер Баторшин Д.).

В борьбе за главный приз сошлись две лучшие команды Спортивной школы по футболу Минспорта Чувашии - СШ-2007 (тренер Иванов С.А.) и СШ-2006 (тренер Павлов А.Г.) Основное время не выявило победителя – счет 0:0 . В серии послематчевых пенальти удачливее оказались подопечные Сергея Иванова, которые победили со счетом 4:3 и завоевали путевку на первенство Приволжского федерального округа, проводимого с 16 по 18 июня в г. Саранске.

По итогам турнира лучшими игроками признаны – Александр Маркелов (ФК Шумерля), Петров Егор (Спутник-ДЮСШ №1 г. Новочебоксарск), Соловьев Андрей (СШ-2006 г. Чебоксары), Леонтьев Богдан(СШ-2007 г. Чебоксары) и Федоров Арсений (СШ-2007 г. Чебоксары).

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