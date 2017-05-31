Первое поражение «Чувашии»

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|3
|9
|2
|Динамо
|3
|6
|3
|ФК Ибреси
|3
|6
|4
|Спутник-Комплект21
|3
|6
|5
|ФК Шумерля-ШЗСА
|3
|4
|6
|Ротор
|3
|4
|7
|СШ по футболу
|3
|3
|8
|БоМиК
|3
|2
|9
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|3
|1
|10
|Бурилы
|3
|1
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|7
|Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА
|4
|Таныгин Сергей // Химик-АВГУСТ
|3
|Кирилл Иванов // Динамо
|3
|Михайлов Андрей // Бурилы
|3
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 Нчк
|5
|15
|2
|Динамо
|4
|10
|3
|Крылья
|4
|9
|4
|Волга-ТАВ-Чубаево
|5
|12
|5
|Волга
|5
|12
|6
|ФК Янтиково-Локомотив
|5
|10
|7
|ФК Ибреси
|5
|7
|8
|Сталь
|5
|9
|9
|Факел Красноармейское
|5
|7
|10
|Темп Батырево
|5
|4
|11
|Цивиль
|5
|3
|12
|Рубин Ядрин
|4
|1
|13
|Заря Нчк
|4
|0
|14
|Энергия
|4
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|6
|Мамайкин Евгений // Динамо
|5
|Князев Алексей // Волга
|5(1)
|Моисеев Андрей // Темп
|5
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1-2
|Элара
|1
|3
|1-2
|Бокс
|1
|3
|3
|Энергия
|1
|3
|4-5
|Букет Чувашии
|1
|1
|4-5
|Актив-Комплект21
|1
|1
|6
|СК Воля
|0
|0
|7
|Бриллиант
|1
|0
|8-9
|Звезда-ИЗВА
|1
|0
|8-9
|СК Центр
|1
|0
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|3
|7
|2
|Факел
|3
|7
|3
|Тармаш
|3
|6
|4
|Темп
|3
|5
|5
|ФК Урмары
|3
|4
|6
|Рубин
|3
|4
|7
|Спартак Кр.Четаи
|3
|4
|8
|Химик-АВГУСТ-2
|3
|2
|9
|Локомотив
|3
|1
|10
|Аида
|3
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
ЧУВАШИЯ (Чебоксары) – ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 0:2 (0:0)
31 мая. Чебоксары. Стадион «Труд». 17:00. 200 зрителей.
Судьи: П.Аммосов, П.Лысенко, Д.Егошин (все – Йошкар-Ола).
Инспектор: Владимир Михайлович Шабанов (Набережные Челны).
Голы: Виктор Калинин (64), Александр Ермаков (90+).
Предупреждены: Нодар Миркадзе (40, грубая игра), Антон Ефимов (47, грубая игра), Александр Обручников (90, неспортивное поведение) – нет.
ЦПРФ МОРДОВИЯ (Саранск) – ЦСП МАРИЙ ЭЛ (Йошкар-Ола) – 7:0 (4:0)
31 мая. Саранск. Стадион «Старт». 17:30. 100 зрителей.
Судьи: Р.Федулеев (Заречный), И.Федулов (Ульяновск), Н.Юдин (Ибреси).
Инспектор: Павел Алексеевич Беднов (Дзержинск).
Голы: Сергей Сорокин (14; 52; 61), Сергей Тишенков (26; 34), Денис Бухаров (36), Владислав Лошманов (86).
Наказаний не было.
- Раздел: Всероссийские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 64
- Дата: 31-05-2017
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