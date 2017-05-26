В гости к «Чувашии» едет лидер

31 мая в 17:00 на стадионе "Труд" в рамках Кубка России среди любительских команд состоится третий календарный матч «Чувашии». После победы дома и ничьей на выезде, наша команда занимает вторую строчку в группе "Д", которая дает право выхода в следующую стадию турнира. Чтобы укрепить свои позиции, подопечным Павла Изатуллаева желательно обыграть занимающих первую строчку «Дзержинск-ТС».