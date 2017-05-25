Локобол-2017 в Чебоксарах

5 июня в 10:00 на стадионе «Труд» состоится традиционный ежегодный международный детский фестиваль «Локобол 2017 РЖД» среди детей 2006-2008 г.р. Желающие принять участие в престижном детском турнире просим подтвердить свое участие по телефону (8352) 43-80-80, 8-967-470-09-09