|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|1
|3
|2
|Химик-Август
|1
|3
|3
|ФК Ибреси
|1
|3
|4-7
|ФК Шумерля-ШЗСА
|1
|1
|4-7
|Ротор
|1
|1
|4-7
|БоМиК
|1
|1
|4-7
|Волга
|1
|1
|8
|Спортивная школа
|1
|0
|9
|Бурилы
|1
|0
|10
|Спутник-Комплект21
|1
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|4
|Кирилл Иванов // Динамо
|3
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|3
|9
|2
|Комплект21 Нчк
|3
|9
|3
|Крылья
|3
|9
|4
|Волга
|3
|9
|5
|ФК Ибреси
|3
|6
|6
|ФК Янтиково-Локомотив
|3
|6
|7
|Волга-ТАВ-Чубаево
|3
|6
|8
|Цивиль
|3
|3
|9
|Сталь
|3
|3
|10
|Рубин Ядрин
|3
|1
|11
|Факел Красноармейское
|3
|1
|12
|Темп Батырево
|3
|0
|13
|Энергия
|3
|0
|14
|Заря Нчк
|3
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Мамайкин Евгений // Динамо
|5
|Кураков Леонид // Крылья
|3
|Князев Алексей // Волга
|3 (1)
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|0
|0
|2
|Элара
|0
|0
|3
|Энергия
|0
|0
|4
|Бокс
|0
|0
|5
|СК Воля
|0
|0
|6
|Звезда-ИЗВА
|0
|0
|7
|СК Центр
|0
|0
|8
|Бриллиант
|0
|0
|9
|Старт
|0
|0
|10
|Букет Чувашии
|0
|0
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|1
|3
|2
|ФК Урмары
|1
|3
|3-8
|Темп
|1
|1
|3-8
|Рубин
|1
|1
|3-8
|Факел Красноармейское
|1
|1
|3-8
|Локомотив
|1
|1
|3-8
|Спартак Кр.Четаи
|1
|1
|3-8
|Химик-АВГУСТ-2
|1
|1
|9
|Тармаш
|1
|0
|10
|Аида
|1
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
Обидная ничья в Саранске
Кубок МФС «Приволжье», 2 тур
ЦПРФ МОРДОВИЯ (Саранск) – ЧУВАШИЯ (Чебоксары) – 2:2 (1:2)
17 мая. Саранск. Стадион «Олимпийский». 15:00. 100 зрителей.
Судьи: И.Хафизов (Энгельс), Д.Харьков (Саратов), Д.Гуреев (Саратов).
Инспектор: Михаил Александрович Белов (Нижний Новгород).
Голы: Сергей Тишенков (45), Ришат Алукаев (87) – Николай Краснов (21), Павел Волков (30).
Предупреждены: Денис Бухаров (59, грубая игра), Ришат Алукаев (68, грубая игра) – Нодар Нергадзе (47, грубая игра).
- Раздел: Всероссийские соревнования
|
- Автор: admin
- Просмотров: 149
- Дата: 20-05-2017
|