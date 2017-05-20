Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 1 3
2 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 1 3
3 Логотип Ибреси ФК Ибреси 1 3
4-7 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 1 1
4-7 Логотип Ротор Кугеси Ротор 1 1
4-7 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 1 1
4-7 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 1 1
8 Логотип Спортивная школа Чебоксары Спортивная школа 1 0
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 1 0
10 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 1 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 4
Кирилл Иванов // Динамо 3
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Динамо 3 9
2 Комплект21 Нчк 3 9
3 Крылья 3 9
4 Волга 3 9
5 ФК Ибреси 3 6
6 ФК Янтиково-Локомотив 3 6
7 Волга-ТАВ-Чубаево 3 6
8 Цивиль 3 3
9 Сталь 3 3
10 Рубин Ядрин 3 1
11 Факел Красноармейское 3 1
12 Темп Батырево 3 0
13 Энергия 3 0
14 Заря Нчк 3 0
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календарь игр
Бомбардиры
Мамайкин Евгений // Динамо
5
Кураков Леонид // Крылья
3
Князев Алексей // Волга
3 (1)
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 0 0
2 Логотип Элара Чебоксары Элара 0 0
3 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 0 0
4 Логотип Бокс Чебоксары Бокс 0 0
5 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля 0 0
6 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 0 0
7 Логотип Спартак СК Центр 0 0
8 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 0 0
9 Старт 0 0
10 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 0 0
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 1 3
2 Логотип Урмары ФК Урмары 1 3
3-8 Логотип Темп Батырево Темп 1 1
3-8 Логотип Рубин Ядрин Рубин 1 1
3-8 Логотип Факел Красноармейское Факел Красноармейское 1 1
3-8 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 1 1
3-8 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 1 1
3-8 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 1 1
9 Логотип Тармаш Тармаш 1 0
10 Логотип Аида Канаш Аида 1 0
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календарь игр
Обидная ничья в Саранске

Кубок МФС «Приволжье», 2 тур

ЦПРФ МОРДОВИЯ (Саранск) – ЧУВАШИЯ (Чебоксары) – 2:2 (1:2)
17 мая. Саранск. Стадион «Олимпийский». 15:00. 100 зрителей.

Судьи: И.Хафизов (Энгельс), Д.Харьков (Саратов), Д.Гуреев (Саратов).
Инспектор: Михаил Александрович Белов (Нижний Новгород).

Голы: Сергей Тишенков (45), Ришат Алукаев (87) – Николай Краснов (21), Павел Волков (30).

Предупреждены: Денис Бухаров (59, грубая игра), Ришат Алукаев (68, грубая игра) – Нодар Нергадзе (47, грубая игра).

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