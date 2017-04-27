|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|0
|0
|2
|Химик-Август
|0
|0
|3
|ФК Шумерля
|0
|0
|4
|Спутник-Комплект21
|0
|0
|5
|Ротор
|0
|0
|6
|БоМиК
|0
|0
|7
|Ибреси
|0
|0
|8
|Волга
|0
|0
|9
|Бурилы
|0
|0
|10
|Спортивная школа
|0
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|0
|0
|2
|Динамо
|0
|0
|3
|Крылья
|0
|0
|4
|Ибреси
|0
|0
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|0
|0
|6
|Комплект21 Нчк
|0
|0
|7
|Темп Батырево
|0
|0
|8
|Заря Нчк
|0
|0
|9
|Сталь
|0
|0
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|0
|0
|11
|Цивиль
|0
|0
|12
|Рубин Ядрин
|0
|0
|13
|Энергия
|0
|0
|14
|Факел Красноармейское
|0
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Темп
|0
|0
|2
|Элара
|0
|0
|3
|Актив
|0
|0
|4
|Энергия
|0
|0
|5
|Бокс
|0
|0
|6
|СК Воля
|0
|0
|7
|Звезда-ИЗВА
|0
|0
|8
|СК Центр
|0
|0
|9
|Бриллиант
|0
|0
|10
|Старт
|0
|0
|11
|Сокол
|0
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
Кубок МОО ФС «Приволжье» - 2017. Матч №1
1 тур (03.05) Чувашия - ЦСП Марий Эл
2 тур (17.05) ЦПРФ Мордовия - Чувашия
3 тур (31.05) Чувашия - Дзержинск-ТС
4 тур (15.06) Дзержинск-ТС - Чувашия
5 тур (28.06) Чувашия - ЦПРФ Мордовия
6 тур (06.07) ЦСП Марий Эл - Чувашия
- Раздел: Всероссийские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 467
- Дата: 27-04-2017
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