Cтраховка для занятий футболом в Чувашии

Cтраховка для занятий футболом в Чувашии

Считается, что страхование – это дело условно добровольное. В настоящее время страхование жизни лиц, занимающихся спортом, является обязательным требованием. Причем это относится не только к профессиональным атлетам, но и к спортсменам-любителям.

По словам экспертов никто не допустит профессионального футболиста или ребенка, занимающегося в школьной команде, без наличия страховки от несчастного случая к тренировкам и соревнованиям. В данном случае страхование от несчастного случая позволяет защитить не только самих владельцев страховки, но и ответственных за их тренировку, а также организаторов турниров. К примеру, во время тренировки или игры футболист получил серьезную травму. В результате у спортсмена гипс и все претензии относительно техники безопасности абсолютно обоснованно будут к тренерам или организаторам турнира. При наличии полиса данную проблему будет решать страховая компания. К слову сказать, данное правило действует в рамках Федерального закона «Об обязательном страховании».

Итак, что же от нас хотят, а точнее требуют? Все, что нужно, помимо визы врача и Заявочного листа, это наличие страхового полиса в любой форме (электронный, либо на бумажном носителе).

Чтобы облегчить проблему с поиском страховой компании, я опишу ситуацию, которая возникла в моей команде и может быть она поможет вам принять правильное решение. Выбор за вами.

Для того, чтобы понять, кто сможет квалифицированно и недорого оформить страховку мне и игрокам моей команды, тренер попросил меня изучить рынок и предоставить ему информацию о страховой компании, работающей с направлением «страхование спортсменов» на хороших для команды условиях.

Так как попросили не затягивать, я не медля начал активно искать варианты в интернете. Среди немногих, кто работает на рынке спортивного страхования, я начал отбирать компании по следующим критериям: низкая цена (руководители не всегда готовы раскошелиться), простота оформления, удобные способы оплаты и хорошая репутация.

После нескольких часов изучения рынка, я остановился на сервисе онлайн страхования SPORT.INSURE.

Теперь, по порядку.

Цена.

Стоимость страховки в сервисе оказалась самой низкой в данном сегменте. Плюс к этому приятной неожиданностью стала 10% скидка от компании специально для пользователей сайта «Футбол Чувашии»! В итоге, стоимость страхового полиса с учетом скидки для взрослого человека составила 423 рубля! Для детей и юношей до 17 лет сумма и вовсе составит 383 рубля!

Простота оформления.

Очень понятный и простой интерфейс сайта. Страхование на сайте занимает не более 7 минут! Полис придет на почту в формате PDF. Также можно заказать получение оригинала (это совсем не обязательно, так как электронный полис имеет такую же юридическую силу, что и бумажный вариант).

Способы оплаты.

Оплатить страховой полис можно совершенно безопасно любой картой VISA и MasterCard. Очень удобно, данные карты есть практически у всех. Не маловажно, что на сайте предусмотрена возможность оплаты юридическими лицами.

Репутация.

Подробных отзывов о сервисе страхования спортсменов SPORT.INSURE в интернете я не нашел. Есть информация на сайте страховой компании «Двадцать первый век», о том что сервис SPORT.INSURE представляет услуги онлайн страхования компании «Двадцать первый век», которая успешно работает на российском страховом рынке 22 года. АО СК «Двадцать первый век» является одним из лидеров в сегменте страхования спортсменов от несчастных случаев, сотрудничает с различными спортивными федерациями и предоставляет спортсменам страховое покрытие, отражающее интересы как спортсменов, так и спортивных федераций.

Итог.

В связи с вышеперечисленными обстоятельствами и условиями сотрудничества, я сделал вывод, что лучший вариант страховки для занятий футболом в Чувашии – это SPORT.INSURE. Причем, это касается не только футбола (страхование спортсменов более, чем в 200 видах спорта).

Ссылка для получения скидки ниже.

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P.S. Если понадобится помощь или консультация по данному вопросу, всегда готов помочь.

С уважением, Кожатов Роман 8(927) 840-82-59 (Viber), email: fch21@mail.ru