|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|8
|19
|2
|ГАИ-Green-Go
|8
|14
|3
|Динамо
|8
|13
|4
|ЧГПУ
|8
|13
|5
|Frap-Эстет
|8
|12
|6
|Спутник-ДЮСШ №1
|8
|6
|7
|Эврика-ЧГУ
|8
|6
|8
|Гранит
|8
|4
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|11 (1)
|Кириллов Алексей // Гранит
|10 (1)
|Сироткин Дмитрий // Волга
|9 (1)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|5
|15
|2
|Пенсионный фонд
|5
|15
|3
|Комплект21
|5
|13
|4
|Бурилы-Чайка
|5
|9
|5
|Дина
|5
|6
|6
|БоМиК-Спецподразделение
|5
|6
|7
|Романа-Яхтинг
|5
|6
|8
|СК Воля
|5
|6
|9
|Химик-АВГУСТ
|5
|4
|10
|Крылья-Элара
|5
|3
|11
|Красный Октябрь
|5
|3
|12
|ФК Чурачики
|5
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|10
|Лукьянов Иван // Пенсионный фонд
|10 (1)
|Кириллов Андрей // Дина
|8
Пора финальных игр во втором дивизионе
Завтра 20 января в АУ ФСК "Восток" будут определены команды, заслужившие право в следующем году выступать в первом дивизионе Первенства ЧР по мини-футболу. Начало полуфинальных игр в 10:00 (ФК "Бокс" - "Барселона") и 11:00 ("Атлашево" - "Спектр") соответственно.
- Раздел: Информация
|
- Автор: admin
- Просмотров: 11
- Дата: 19-01-2018
|