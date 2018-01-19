Пора финальных игр во втором дивизионе

Завтра 20 января в АУ ФСК "Восток" будут определены команды, заслужившие право в следующем году выступать в первом дивизионе Первенства ЧР по мини-футболу. Начало полуфинальных игр в 10:00 (ФК "Бокс" - "Барселона") и 11:00 ("Атлашево" - "Спектр") соответственно.