Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 8 19
2 ГАИ-Green-Go 8 14
3 Динамо 8 13
4 ЧГПУ 8 13
5 Frap-Эстет 8 12
6 Спутник-ДЮСШ №1 8 6
7 Эврика-ЧГУ 8 6
8 Гранит 8 4
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 11 (1)
Кириллов Алексей // Гранит 10 (1)
Сироткин Дмитрий // Волга 9 (1)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 5 15
2 Пенсионный фонд 5 15
3 Комплект21 5 13
4 Бурилы-Чайка 5 9
5 Дина 5 6
6 БоМиК-Спецподразделение 5 6
7 Романа-Яхтинг 5 6
8 СК Воля 5 6
9 Химик-АВГУСТ 5 4
10 Крылья-Элара 5 3
11 Красный Октябрь 5 3
12 ФК Чурачики 5 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Павлов Артур // Пенсионный фонд 10
Лукьянов Иван // Пенсионный фонд 10 (1)
Кириллов Андрей // Дина 8
Умер Егоров Валерий Геннадьевич

Умер Егоров Валерий ГеннадьевичПосле продолжительной болезни на 63 году жизни скончался тренер спортивной школы по футболу, экс-игрок команд "Луч" (1979-1987) и "Приборист" (1988) - Егоров Валерий Геннадьевич. Большую часть жизни Валерий Геннадьевич посвятил воспитанию юных футболистов. Администрация сайта выражает искренние соболезнования родным и близким тренера. Похороны состоялись 17 января.

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