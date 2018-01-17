|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|8
|19
|2
|ГАИ-Green-Go
|8
|14
|3
|Динамо
|8
|13
|4
|ЧГПУ
|8
|13
|5
|Frap-Эстет
|8
|12
|6
|Спутник-ДЮСШ №1
|8
|6
|7
|Эврика-ЧГУ
|8
|6
|8
|Гранит
|8
|4
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|11 (1)
|Кириллов Алексей // Гранит
|10 (1)
|Сироткин Дмитрий // Волга
|9 (1)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|5
|15
|2
|Пенсионный фонд
|5
|15
|3
|Комплект21
|5
|13
|4
|Бурилы-Чайка
|5
|9
|5
|Дина
|5
|6
|6
|БоМиК-Спецподразделение
|5
|6
|7
|Романа-Яхтинг
|5
|6
|8
|СК Воля
|5
|6
|9
|Химик-АВГУСТ
|5
|4
|10
|Крылья-Элара
|5
|3
|11
|Красный Октябрь
|5
|3
|12
|ФК Чурачики
|5
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|10
|Лукьянов Иван // Пенсионный фонд
|10 (1)
|Кириллов Андрей // Дина
|8
Умер Егоров Валерий Геннадьевич
После продолжительной болезни на 63 году жизни скончался тренер спортивной школы по футболу, экс-игрок команд "Луч" (1979-1987) и "Приборист" (1988) - Егоров Валерий Геннадьевич. Большую часть жизни Валерий Геннадьевич посвятил воспитанию юных футболистов. Администрация сайта выражает искренние соболезнования родным и близким тренера. Похороны состоялись 17 января.
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 21
- Дата: 17-01-2018
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