Умер Егоров Валерий Геннадьевич

После продолжительной болезни на 63 году жизни скончался тренер спортивной школы по футболу, экс-игрок команд "Луч" (1979-1987) и "Приборист" (1988) - Егоров Валерий Геннадьевич. Большую часть жизни Валерий Геннадьевич посвятил воспитанию юных футболистов. Администрация сайта выражает искренние соболезнования родным и близким тренера. Похороны состоялись 17 января.