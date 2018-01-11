"Футбол Чувашии" сменил владельца

Уважаемые любители футбола! В нашей группе ВКонтакте "Футбол Чувашии" было анонсировано изменение в функционале и внешнем виде сайта по адресу rfs21.ru. Но в результате обсуждений, в конце 2017 года руководством Федерации футбола ЧР было принято решение о переезде официального сайта Федерации футбола ЧР на другой адрес - rfs21.nagradion.ru. Теперь, сайт "Футбол Чувашии" на rfs21.ru полностью принадлежит частному лицу и не имеет какого-либо отношения к Федерации футбола ЧР. Для пользователей rfs21.ru ничего не поменяется. Все наиболее важные разделы (архив, таблицы, проекты и пр.) останутся. Несмотря на полное самообеспечение, администрация сайта планирует радовать своих посетителей интересной информацией и увлекательными играми.