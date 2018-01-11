Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 7 16
2 ГАИ-Green-Go 7 14
3 Динамо 7 12
4 ЧГПУ 7 10
6 Frap-Эстет 7 9
6 Спутник-ДЮСШ №1 7 6
7 Эврика-ЧГУ 7 5
8 Гранит 7 4
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Кириллов Алексей // Гранит 10 (1)
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 9
Сироткин Дмитрий // Волга 9 (1)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 4 12
2 Комплект21 4 12
3 Пенсионный фонд 4 12
4 Дина 4 6
5 Романа-Яхтинг 4 6
6 Бурилы-Чайка 4 6
7 БоМиК-Спецподразделение 4 3
8 Крылья-Элара 4 3
9 СК Воля 4 3
10 Красный Октябрь 4 3
11 Химик-АВГУСТ 4 3
12 ФК Чурачики 4 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Лукьянов Иван // Пенсионный фонд 9 (1)
Павлов Артур // Пенсионный фонд 7
Кириллов Андрей // Дина 6
Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка 6
"Футбол Чувашии" сменил владельца

"Футбол Чувашии" сменил владельцаУважаемые любители футбола! В нашей группе ВКонтакте "Футбол Чувашии" было анонсировано изменение в функционале и внешнем виде сайта по адресу rfs21.ru. Но в результате обсуждений, в конце 2017 года руководством Федерации футбола ЧР было принято решение о переезде официального сайта Федерации футбола ЧР на другой адрес - rfs21.nagradion.ru. Теперь, сайт "Футбол Чувашии" на rfs21.ru полностью принадлежит частному лицу и не имеет какого-либо отношения к Федерации футбола ЧР. Для пользователей rfs21.ru ничего не поменяется. Все наиболее важные разделы (архив, таблицы, проекты и пр.) останутся. Несмотря на полное самообеспечение, администрация сайта планирует радовать своих посетителей интересной информацией и увлекательными играми.

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