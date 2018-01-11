|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|7
|16
|2
|ГАИ-Green-Go
|7
|14
|3
|Динамо
|7
|12
|4
|ЧГПУ
|7
|10
|6
|Frap-Эстет
|7
|9
|6
|Спутник-ДЮСШ №1
|7
|6
|7
|Эврика-ЧГУ
|7
|5
|8
|Гранит
|7
|4
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Кириллов Алексей // Гранит
|10 (1)
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|9
|Сироткин Дмитрий // Волга
|9 (1)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|4
|12
|2
|Комплект21
|4
|12
|3
|Пенсионный фонд
|4
|12
|4
|Дина
|4
|6
|5
|Романа-Яхтинг
|4
|6
|6
|Бурилы-Чайка
|4
|6
|7
|БоМиК-Спецподразделение
|4
|3
|8
|Крылья-Элара
|4
|3
|9
|СК Воля
|4
|3
|10
|Красный Октябрь
|4
|3
|11
|Химик-АВГУСТ
|4
|3
|12
|ФК Чурачики
|4
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Лукьянов Иван // Пенсионный фонд
|9 (1)
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|7
|Кириллов Андрей // Дина
|6
|Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка
|6
"Футбол Чувашии" сменил владельца
Уважаемые любители футбола! В нашей группе ВКонтакте "Футбол Чувашии" было анонсировано изменение в функционале и внешнем виде сайта по адресу rfs21.ru. Но в результате обсуждений, в конце 2017 года руководством Федерации футбола ЧР было принято решение о переезде официального сайта Федерации футбола ЧР на другой адрес - rfs21.nagradion.ru. Теперь, сайт "Футбол Чувашии" на rfs21.ru полностью принадлежит частному лицу и не имеет какого-либо отношения к Федерации футбола ЧР. Для пользователей rfs21.ru ничего не поменяется. Все наиболее важные разделы (архив, таблицы, проекты и пр.) останутся. Несмотря на полное самообеспечение, администрация сайта планирует радовать своих посетителей интересной информацией и увлекательными играми.
- Раздел: Информация
|
- Автор: admin
- Просмотров: 260
- Дата: 11-01-2018
|