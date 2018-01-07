Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 6 16
2 ГАИ-Green-Go 6 11
3 Динамо 6 9
4 ЧГПУ 6 9
6 Frap-Эстет 6 8
6 Эврика-ЧГУ 6 5
7 Гранит 6 4
8 Спутник-ДЮСШ №1 6 3
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Кириллов Алексей // Гранит 10 (1)
Сироткин Дмитрий // Волга 8
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 7
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 4 12
2 Комплект21 4 12
3 Пенсионный фонд 4 12
4 Дина 4 6
5 Романа-Яхтинг 4 6
6 Бурилы-Чайка 4 6
7 БоМиК-Спецподразделение 4 3
8 Крылья-Элара 4 3
9 СК Воля 4 3
10 Красный Октябрь 4 3
11 Химик-АВГУСТ 4 3
12 ФК Чурачики 4 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Лукьянов Иван // Пенсионный фонд 9 (1)
Павлов Артур // Пенсионный фонд 7
Кириллов Андрей // Дина 6
Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка 6
С Рождеством Христовым!

С Рождеством Христовым!С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, счастьем, любовью и благополучием!

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