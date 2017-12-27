"Спортпрогноз-2017". Награждение призеров

С сегодняшнего дня начинаются выплаты призерам пятого розыгрыша конкурса "Спортпрогноз-2017". Ожидайте выплат на свои реквизиты. Со списком призеров можно ознакомиться - тут