|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ГАИ-Green Go
|4
|10
|2
|Волга
|4
|10
|3
|ЧГПУ
|4
|8
|4
|Динамо
|4
|5
|5
|FRAP-Эстет
|4
|4
|6
|Спутник-ДЮСШ №1
|4
|3
|7
|ЧГУ-Эврика
|4
|2
|8
|Гранит
|4
|1
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Изоркин Александр // ГАИ - Green Go
|6 (0)
|Серебряков Максим // ГАИ - Green Go
|6 (0)
|Сироткин Дмитрий // Волга
|5 (0)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|4
|12
|2
|Комплект21
|4
|12
|3
|Пенсионный фонд
|4
|12
|4
|Бурилы-Чайка
|4
|6
|5
|Дина
|3
|6
|6
|Романа-Яхтинг
|4
|6
|7
|Крылья-Элара
|4
|3
|8
|ФК Чурачики
|4
|3
|9
|Красный Октябрь
|4
|3
|10
|Химик-АВГУСТ
|4
|3
|11
|СК Воля
|4
|3
|12
|БоМиК-Спецподразделение
|4
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Лукьянов Иван // Пенсионный фонд
|9 (1)
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|7 (0)
|Кириллов Андрей // Дина
|6 (0)
|Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка
|6 (0)
"Спортпрогноз-2017". Награждение призеров
С сегодняшнего дня начинаются выплаты призерам пятого розыгрыша конкурса "Спортпрогноз-2017". Ожидайте выплат на свои реквизиты. Со списком призеров можно ознакомиться - тут
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 76
- Дата: 27-12-2017
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