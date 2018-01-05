Праздничное настроение сохранилось не у всех

Не все команды высшего дивизиона с честью прошли испатание новогодними праздниками. Крайне неудачно завершились два прошедших тура для новочебоксарцев, потерпевших в обоих матчах поражения. Немногим лучше выступили футболисты "ГАИ-Green Go", набравшие 1 очко из 6 возможных. Зато по чемпионскому графику идёт чебоксарская "Волга", избежавшая потери очков в эти праздничные дни. Наиболее ценной в распределении мест представляется победа волжан над их прямым конкурентом "ГАИ-Green Go" со счётом 4:3. Наконец-то первыми победами в чемпионате отметились "ЧГУ-Эврика" и "Гранит".

Завтра, после долгого перерыва, возобновляется Первенство Чувашии среди ветеранских команд. Наибольший интерес представляет игра, не знающих до сей поры поражений, чебоксарской "Волги" против новочебоксарского "Комплект21". Начало игры в 13:20 в ФОК Спартак.