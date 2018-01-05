Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 6 16
2 ГАИ-Green-Go 6 11
3 Динамо 6 9
4 ЧГПУ 6 9
6 Frap-Эстет 6 8
6 Эврика-ЧГУ 6 5
7 Гранит 6 4
8 Спутник-ДЮСШ №1 6 3
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Кириллов Алексей // Гранит 10 (1)
Сироткин Дмитрий // Волга 8
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 7
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 4 12
2 Комплект21 4 12
3 Пенсионный фонд 4 12
4 Дина 4 6
5 Романа-Яхтинг 4 6
6 Бурилы-Чайка 4 6
7 БоМиК-Спецподразделение 4 3
8 Крылья-Элара 4 3
9 СК Воля 4 3
10 Красный Октябрь 4 3
11 Химик-АВГУСТ 4 3
12 ФК Чурачики 4 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Лукьянов Иван // Пенсионный фонд 9 (1)
Павлов Артур // Пенсионный фонд 7
Кириллов Андрей // Дина 6
Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка 6
Праздничное настроение сохранилось не у всех

Не все команды высшего дивизиона с честью прошли испатание новогодними праздниками. Крайне неудачно завершились два прошедших тура для новочебоксарцев, потерпевших в обоих матчах поражения. Немногим лучше выступили футболисты "ГАИ-Green Go", набравшие 1 очко из 6 возможных. Зато по чемпионскому графику идёт чебоксарская "Волга", избежавшая потери очков в эти праздничные дни. Наиболее ценной в распределении мест представляется победа волжан над их прямым конкурентом "ГАИ-Green Go" со счётом 4:3. Наконец-то первыми победами в чемпионате отметились "ЧГУ-Эврика" и "Гранит".

 

Завтра, после долгого перерыва, возобновляется Первенство Чувашии среди ветеранских команд. Наибольший интерес представляет игра, не знающих до сей поры поражений, чебоксарской "Волги" против новочебоксарского "Комплект21". Начало игры в 13:20 в ФОК Спартак.

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