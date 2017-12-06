Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 2 4
2 ГАИ-Green Go 2 4
3 FRAP-Эстет 2 4
4 ЧГПУ 2 2
5 ЧГУ-Эврика 2 2
6 Динамо 2 2
7 Гранит 2 1
8 Спутник-ДЮСШ №1 2 0
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Вонифатьев Эрик // ГАИ - Green Go 3
Сироткин Дмитрий // Волга 3
Пиняев Александр // FRAP-Эстет 3 (1)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 2 6
2 Комплект21 2 6
3 Пенсионный фонд 2 6
4 Романа-Яхтинг 2 3
5 ФК Чурачики 2 3
6 Красный Октябрь 2 3
7 БоМиК-Спецподразделение 2 3
8 Дина 2 3
9 Химик-АВГУСТ 2 3
10 Крылья-Элара 2 0
11 Бурилы-Чайка 2 0
12 СК Воля 2 0
турнирная таблица
Бомбардиры
Лукьянов Иван // Пенсионный фонд 4
Краснов Роман // Красный Октябрь 4 (1)
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 16 38
2 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 16 31
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 16 27
4 Логотип Элара Чебоксары Элара 16 27
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 16 22
6 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 16 18
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 16 18
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 16 11
9 Логотип Спартак СК Центр 16 5
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 18 45
2 Логотип Темп Батырево Темп 18 37
3 Логотип Факел Красноармейское Факел 18 34
4 Логотип Тармаш Тармаш 18 32
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 18 26
6 Логотип Аида Канаш Аида 18 24
7 Логотип Урмары ФК Урмары 18 22
8 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 18 18
9 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 18 12
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 18 4
турнирная таблица
Статистика, протоколы, протоколы, судьи

Афиша ближайшего тура

Мини-футбол. 9 декабря. Спорткомплекс ЧГУ.

12:00 Волга - Эврика-ЧГУ

13:00 Дина - Романа

14:00 Пенсионный Фонд - ФК Чурачики

15:00 БоМиК - Бурилы

16:00 FRAP-Эстет - Динамо

Мини-футбол. 10 декабря. Спорткомплекс ЧГУ.

12:00 ЧГПУ - Спутник-ДЮСШ №1

13:00 ГАИ-Green GO - Гранит

14:00 Канмаш-Лидер - Химик-АВГУСТ

15:00 Красный Октябрь - Крылья-Элара

16:00 Комплект21 - СК Воля

Мини-футбол. 9 декабря. Спортзал АУ ФСК "Восток".

09:00 Ирбис - Восток-ЧТСиГХ

09:45 Спарта - Кадыкова

10:30 Рябинка - Трактор

11:15 ФК Моргауши - Рать

12:00 Спектр - ЧАЗ

12:45 Вагонник - МЧС

13:30 БоМиК-2 - Интер

14:15 Фемида - Альянс

15:00 Ядринмолоко - Комплект21-НХМТ

15:45 Бриллиант - Абашево

16:30 Форум - Ротор-ТД Империя

Мини-футбол. 10 декабря. Спортзал АУ ФСК "Восток".

10:00 Сувары - Актив

10:45 Каррера - Кубня

11:30 Факел - Старая Гвардия (возможен сдвиг матчей)

12:15 Звезда-ИЗВА - Барселона

13:00 УФНС - Водник

13:45 Бокс - ВИВА

14:30 Атлетико-Элфорт - ЭКРА

15:15 Витязи - Эткер-52

16:00 ФК Тимеш - Атлашево

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