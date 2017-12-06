Афиша ближайшего тура

|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|2
|4
|2
|ГАИ-Green Go
|2
|4
|3
|FRAP-Эстет
|2
|4
|4
|ЧГПУ
|2
|2
|5
|ЧГУ-Эврика
|2
|2
|6
|Динамо
|2
|2
|7
|Гранит
|2
|1
|8
|Спутник-ДЮСШ №1
|2
|0
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Вонифатьев Эрик // ГАИ - Green Go
|3
|Сироткин Дмитрий // Волга
|3
|Пиняев Александр // FRAP-Эстет
|3 (1)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|2
|6
|2
|Комплект21
|2
|6
|3
|Пенсионный фонд
|2
|6
|4
|Романа-Яхтинг
|2
|3
|5
|ФК Чурачики
|2
|3
|6
|Красный Октябрь
|2
|3
|7
|БоМиК-Спецподразделение
|2
|3
|8
|Дина
|2
|3
|9
|Химик-АВГУСТ
|2
|3
|10
|Крылья-Элара
|2
|0
|11
|Бурилы-Чайка
|2
|0
|12
|СК Воля
|2
|0
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Лукьянов Иван // Пенсионный фонд
|4
|Краснов Роман // Красный Октябрь
|4 (1)
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|16
|38
|2
|СК Воля-Ротор
|16
|31
|3
|Бриллиант
|16
|27
|4
|Элара
|16
|27
|5
|ФК Бокс
|16
|22
|6
|Энергия
|16
|18
|7
|Букет Чувашии
|16
|18
|8
|Звезда-ИЗВА
|16
|11
|9
|СК Центр
|16
|5
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|18
|45
|2
|Темп
|18
|37
|3
|Факел
|18
|34
|4
|Тармаш
|18
|32
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|18
|26
|6
|Аида
|18
|24
|7
|ФК Урмары
|18
|22
|8
|Локомотив
|18
|18
|9
|Спартак Кр.Четаи
|18
|12
|10
|Рубин
|18
|4
|турнирная таблица
Мини-футбол. 9 декабря. Спорткомплекс ЧГУ.
12:00 Волга - Эврика-ЧГУ
13:00 Дина - Романа
14:00 Пенсионный Фонд - ФК Чурачики
15:00 БоМиК - Бурилы
16:00 FRAP-Эстет - Динамо
Мини-футбол. 10 декабря. Спорткомплекс ЧГУ.
12:00 ЧГПУ - Спутник-ДЮСШ №1
13:00 ГАИ-Green GO - Гранит
14:00 Канмаш-Лидер - Химик-АВГУСТ
15:00 Красный Октябрь - Крылья-Элара
16:00 Комплект21 - СК Воля
Мини-футбол. 9 декабря. Спортзал АУ ФСК "Восток".
09:00 Ирбис - Восток-ЧТСиГХ
09:45 Спарта - Кадыкова
10:30 Рябинка - Трактор
11:15 ФК Моргауши - Рать
12:00 Спектр - ЧАЗ
12:45 Вагонник - МЧС
13:30 БоМиК-2 - Интер
14:15 Фемида - Альянс
15:00 Ядринмолоко - Комплект21-НХМТ
15:45 Бриллиант - Абашево
16:30 Форум - Ротор-ТД Империя
Мини-футбол. 10 декабря. Спортзал АУ ФСК "Восток".
10:00 Сувары - Актив
10:45 Каррера - Кубня
11:30 Факел - Старая Гвардия (возможен сдвиг матчей)
12:15 Звезда-ИЗВА - Барселона
13:00 УФНС - Водник
13:45 Бокс - ВИВА
14:30 Атлетико-Элфорт - ЭКРА
15:15 Витязи - Эткер-52
16:00 ФК Тимеш - Атлашево
- Раздел: Информация
|
- Автор: admin
- Просмотров: 264
- Дата: 06-12-2017
|