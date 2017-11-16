XVIII Межрегиональный турнир памяти П.И.Валькевича

Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 26 73
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 26 63
3 Волга-ТАВ-Чубаево 26 61
4 Крылья 26 51
5 Динамо 26 50
6 Сталь 26 44
7 ФК Ибреси 26 40
8 Факел (Красноармейское) 26 31
9 Темп (Батырево) 26 27
10 ФК Янтиково-Локомотив 26 23
11 Цивиль (Цивильск) 26 23
12 Заря (Новочебоксарск) 26 21
13 Рубин (Ядрин) 26 11
14 Энергия 26 5
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга 37 (5)
Ермаков Олег // Волга 23
Краснов Александр // Волга-ТАВ 22
Моисеев Андрей // Темп 22 (2)
Мамайкин Евгений // Динамо 18
Егоров Александр // Волга 17 (1)
Кураков Леонид // Крылья 16
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 18 46
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 18 38
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 18 37
4 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 18 26
5 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 18 25
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 18 25
7 Логотип Ротор Кугеси Ротор 18 21
8 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 18 20
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 18 12
10 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 18 11
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 28 (2)
Проталионов Евгений // Динамо 17 (2)
Краснов Николай // СШ по футболу 16 (1)
Иванов Кирилл // Динамо 13
Краснов Иван // Химик-АВГУСТ 11
Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА 11 (1)
Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка 10
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 16 38
2 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 16 31
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 16 27
4 Логотип Элара Чебоксары Элара 16 27
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 16 22
6 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 16 18
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 16 18
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 16 11
9 Логотип Спартак СК Центр 16 5
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 18 45
2 Логотип Темп Батырево Темп 18 37
3 Логотип Факел Красноармейское Факел 18 34
4 Логотип Тармаш Тармаш 18 32
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 18 26
6 Логотип Аида Канаш Аида 18 24
7 Логотип Урмары ФК Урмары 18 22
8 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 18 18
9 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 18 12
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 18 4
турнирная таблица
Статистика, протоколы, протоколы, судьи

XVIII Межрегиональный турнир памяти П.И.Валькевича

Турнирная таблица

 

18 ноября (суббота)

Группа "А".

10:00 - Крылья (Чебоксары) - Динамо (Чебоксары)

10:35 - ВНИИЭФ (Саров) - Фемида (Чебоксары)

11:15 - Динамо - ВНИИЭФ

11:50 - Фемида - Крылья

 

Группа "В".

12:25 - Волга (Чебоксары) - Сталь (Чебоксары)

13:00 - Регион16 (Елабуга) - Волга-ТАВ (Чебоксары)

13:40 - Сталь - Регион16

14:20 - Волга-ТАВ - Волга

 

19 ноября (воскресенье)

10:00 - Динамо - Фемида

10:35 - ВНИИЭФ - Крылья

11:10 - Сталь - Волга-ТАВ

11:45 - Регион16 - Волга

12:20 - Полуфинал А1-В2

13:00 - Полуфинал В1-А2

13:40 - Игра за 3 место

14:20 - Финал

15:00 - Награждение

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