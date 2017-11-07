Совет Федерации. Итоги сезона 2017 года

12 ноября 2017 г. Конференц-зал ст. "Олимпийский", 11:00.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет директора по проведению соревнований ФФ ЧР. Докладчик - Алексеев Игорь Робертович

2. Отчет о работе коллегии судей. Докладчик - Матренин Сергей Васильевич

3. Отчет о работе Республиканского инспекторского комитета. Докладчик - Верхунов Сергей Владимирович

4. Отчет о работе контрольно-дисциплинарного комитета. Докладчик - Крысин Владимир Павлович

5. Награждение лауреатов футбольного сезона 2017 года.

6. Разное

По окончанию Совета состоится традиционный матч между представителями команд и судьями.