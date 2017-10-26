Мини-футбол - 2017. Дети и юноши

|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|23
|64
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|23
|55
|3
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|22
|54
|4
|Крылья
|24
|51
|5
|Динамо
|24
|47
|6
|ФК Ибреси
|24
|40
|7
|Сталь
|24
|38
|8
|Факел (Красноармейское)
|23
|24
|9
|Темп (Батырево)
|24
|24
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|23
|20
|11
|Цивиль (Цивильск)
|23
|20
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|23
|17
|13
|Рубин (Ядрин)
|24
|8
|14
|Энергия
|22
|5
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|32 (5)
|Моисеев Андрей // Темп
|22 (2)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|21
|Ермаков Олег // Волга
|20
|Мамайкин Евгений // Динамо
|18
|Кураков Леонид // Крылья
|16
|Егоров Александр // Волга
|14
|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|18
|46
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|18
|38
|3
|Динамо
|18
|37
|4
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|18
|25
|5
|ФК Ибреси
|18
|23
|6
|СШ по футболу
|18
|23
|7
|Спутник-Комплект21
|18
|23
|8
|Ротор
|18
|19
|9
|Бурилы
|18
|17
|10
|БоМиК
|18
|8
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|28 (2)
|Проталионов Евгений // Динамо
|17 (2)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|16 (1)
|Иванов Кирилл // Динамо
|13
|Краснов Иван // Химик-АВГУСТ
|11
|Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА
|11 (1)
|Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка
|10
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|16
|38
|2
|СК Воля-Ротор
|16
|31
|3
|Бриллиант
|16
|27
|4
|Элара
|16
|27
|5
|ФК Бокс
|16
|22
|6
|Энергия
|16
|18
|7
|Букет Чувашии
|16
|18
|8
|Звезда-ИЗВА
|16
|11
|9
|СК Центр
|16
|5
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|18
|45
|2
|Темп
|18
|37
|3
|Факел
|18
|34
|4
|Тармаш
|18
|32
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|18
|26
|6
|Аида
|18
|24
|7
|ФК Урмары
|18
|22
|8
|Локомотив
|18
|18
|9
|Спартак Кр.Четаи
|18
|12
|10
|Рубин
|18
|4
|турнирная таблица
АУ ФСК "Восток" (Дом спорта "Текстильмаш")
Дети 2005-06 г.р.
30 октября (понедельник). 1 тур
9:00 - СШ-"Энергия-девочки" Чебоксары - "Профи-Спорт" Чебоксары
9:40 - СШ-2005 Чебоксары - "ДЮСШ-1-Спутник" Новочебоксарск
10:20 - "ПТК" Чебоксары - "Волга-ТАВ-СШ-Энергия" Чебоксары
11:00 - "Эстет" Цивильск - "Рубин-СШ Энергия" Чебоксары
11:40 - "Звезда" Ишлеи - ФК "Канаш"
12:20 - СШ "Спартак-2005" Чебоксары - ФК "Бокс" Новочебоксарск
31 октября (вторник). 2 тур
9:40 - СОШ №61 - Энергия
11:40 - ФК Шумерля - СОШ №61
12:20 - Энергия-2005 - Энергия-2006
13:40 - Водник - ФК Шумерля
14:20 - Волга-ТАВ - Звезда
15:00 - Водник-девочки - ПТК
1 ноября (среда). 3 тур
9:00 - Спутник - Энергия-девочки
9:40 - Спутник - Профспорт
10:20 - ФК Канаш - Волга-ТАВ
11:00 - Звезда - Водник-девочки
11:40 - Энергия-2005 - Водник
12:20 - Энергия-2006 - СОШ №61
13:00 - Рубин - ФК Бокс
13:40 - Эстет - Комплект21
14:20 - СШ-2005 - СОШ №62
2 ноября (четверг). 4 тур
9:00 - Профспорт - СШ-2005
11:00 - ФК Бокс - Эстет
13:00 - Комплект21 - Спартак-2005
13:40 - Энергия-девочки - СШ-2005
15:40 - СОШ №62 - Энергия-девочки
16:20 - СОШ №62 - Спутник
3 ноября (пятница). 5 тур
10:20 - ФК Шумерля - Энергия-2005
11:40 - Энергия-2006 - ФК Шумерля
13:00 - СОШ №61 - Водник
14:20 - Водник - Энергия-2006
15:40 - Водник-девочки - ФК Канаш
16:20 - ПТК - Звезда
17:00 - Профспорт - СОШ №62
4 ноября (суббота). 6 тур
9:00 - Комплект21 - Рубин
10:20 - ФК Бокс - Комплект21
11:40 - Рубин - Спартак-2005
12:20 - Волга-ТАВ - Водник-девочки
13:40 - Спартак-2005 - Эстет
15:40 - ФК Канаш - ПТК
5 ноября (воскресенье). Четвертьфиналы
12:00 - А1 - В2
12:40 - С1 - D2
13:20 - В1 - А2
14:00 - D1 - C2
11 ноября (суббота). Полуфиналы. За 3 место. Финал
АУ ФСК "Восток" (Дом спорта "Текстильмаш")
Младшие юноши 2003-04 г.р.
30 октября (понедельник). 1 тур
13:00 - СШ-2004 Чебоксары - "Возрождение-СОШ №11" Новочебоксарск
13:40 - "Звезда" Ишлеи - ФК "Бокс" Новочебоксарск
14:20 - СШ "Спартак-2004" Чебоксары - "Рубин-СШ Энергия" Чебоксары
15:00 - СШ-2003 Чебоксары - СОШ №61 Чебоксары
15:40 - СШ "Спартак-2003" Чебоксары - "Джокер" Чебоксары
16:20 - "ДЮСШ №1-Комплект21" Новочебоксарск - СОШ №49 Чебоксары
31 октября (вторник). 2 тур
9:00 - Рубин - СШ-2003
10:20 - СОШ №61 - Рубин
11:00 - СШ-2003 - ФК Шумерля
13:00 - ФК Шумерля - Спартак-2004
15:40 - Энергия - СОШ №49
16:20 - Спартак-2003 - Комплект21
2 ноября (четверг). 3 тур
9:40 - Звезда - Профспорт
10:20 - ФК Бокс - Возрождение
11:40 - Возрождение - Звезда
12:20 - Профспорт - СШ-2004
14:20 - СОШ №49 - Спартак-2003
15:20 - Джокер - Энергия
3 ноября (пятница). 4 тур
9:00 - Спартак-2004 - СШ-2003
9:40 - СОШ №61 - Спартак-2004
11:00 - ФК Шумерля - СОШ №61
12:20 - Рубин - ФК Шумерля
13:40 - Энергия - Спартак-2003
15:00 - Джокер - Комплект21
4 ноября (суббота). 5 тур
9:40 - СОШ №49 - Джокер
11:00 - Комплект21 - Энергия
13:00 - Профспорт - ФК Бокс
14:20 - ФК Бокс - СШ-2004
15:00 - Возрождение - Профспорт
16:20 - СШ-2004 - Звезда
5 ноября (воскресенье). Четвертьфиналы
11 ноября (суббота). Полуфиналы. За 3 место. Финал
Стадион "Олимпийский" (формат 8+1)
Старшие юноши 2001-02 г.р.
30 октября (понедельник). 1 тур
11:00 Поле №1 - "ДЮСШ №1-Комплект21-2001" Новочебоксарск - "СШ-Энергия" Чебоксары
11:00 Поле №2 - "Джокер" Чебоксары - СШ-2001 Чебоксары
12:00 Поле №1 - "ДЮСШ №1-Комплект21-2002" Новочебоксарск - СОШ №61 Чебоксары
12:00 Поле №2 - "Волга-ТАВ-СШ-Энергия" Чебоксары - "СШ-Спартак-2002" Чебоксары
31 октября (вторник). 2 тур
11:00 Поле №1 - СШ-2001 Чебоксары - "ДЮСШ №1-Комплект21-2001" Новочебоксарск
11:00 Поле №2 - "Джокер" Чебоксары - "СШ-Энергия" Чебоксары
12:00 Поле №1 - "СШ-Спартак-2002" Чебоксары - "ДЮСШ №1-Комплект21-2002" Новочебоксарск
12:00 Поле №2 - "Волга-ТАВ-СШ-Энергия" Чебоксары - СОШ №61 Чебоксары
1 ноября (среда). 3 тур
11:00 Поле №1 - "СШ-Энергия" Чебоксары - СШ-2001 Чебоксары
11:00 Поле №2 - "ДЮСШ №1-Комплект21-2001" Новочебоксарск - "Джокер" Чебоксары
12:00 Поле №1 - "СШ-Спартак-2002" Чебоксары - СОШ №61 Чебоксары
12:00 Поле №2 - "ДЮСШ №1-Комплект21-2002" Новочебоксарск - "Волга-ТАВ-СШ-Энергия" Чебоксары
2 ноября (четверг). Стыковые игры
11:00 Поле №1 - А1 - А2
11:00 Поле №2 - В1 - В2
12:00 Поле №1 - За 3 место
12:00 Поле №2 - Финал
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 597
- Дата: 26-10-2017
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