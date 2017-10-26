Мини-футбол - 2017. Дети и юноши

Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 23 64
2 Волга-ТАВ-Чубаево 23 55
3 Комплект21 (Новочебоксарск) 22 54
4 Крылья 24 51
5 Динамо 24 47
6 ФК Ибреси 24 40
7 Сталь 24 38
8 Факел (Красноармейское) 23 24
9 Темп (Батырево) 24 24
10 ФК Янтиково-Локомотив 23 20
11 Цивиль (Цивильск) 23 20
12 Заря (Новочебоксарск) 23 17
13 Рубин (Ядрин) 24 8
14 Энергия 22 5
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга 32 (5)
Моисеев Андрей // Темп 22 (2)
Краснов Александр // Волга-ТАВ 21
Ермаков Олег // Волга 20
Мамайкин Евгений // Динамо 18
Кураков Леонид // Крылья 16
Егоров Александр // Волга 14
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 18 46
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 18 38
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 18 37
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 18 25
5 Логотип Ибреси ФК Ибреси 18 23
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 18 23
7 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 18 23
8 Логотип Ротор Кугеси Ротор 18 19
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 18 17
10 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 18 8
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 28 (2)
Проталионов Евгений // Динамо 17 (2)
Краснов Николай // СШ по футболу 16 (1)
Иванов Кирилл // Динамо 13
Краснов Иван // Химик-АВГУСТ 11
Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА 11 (1)
Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка 10
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 16 38
2 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 16 31
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 16 27
4 Логотип Элара Чебоксары Элара 16 27
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 16 22
6 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 16 18
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 16 18
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 16 11
9 Логотип Спартак СК Центр 16 5
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 18 45
2 Логотип Темп Батырево Темп 18 37
3 Логотип Факел Красноармейское Факел 18 34
4 Логотип Тармаш Тармаш 18 32
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 18 26
6 Логотип Аида Канаш Аида 18 24
7 Логотип Урмары ФК Урмары 18 22
8 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 18 18
9 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 18 12
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 18 4
турнирная таблица
Мини-футбол - 2017. Дети и юноши

АУ ФСК "Восток" (Дом спорта "Текстильмаш")

 

Дети 2005-06 г.р.

 

30 октября (понедельник). 1 тур

9:00 - СШ-"Энергия-девочки" Чебоксары - "Профи-Спорт" Чебоксары

9:40 - СШ-2005 Чебоксары - "ДЮСШ-1-Спутник" Новочебоксарск

10:20 - "ПТК" Чебоксары - "Волга-ТАВ-СШ-Энергия" Чебоксары

11:00 - "Эстет" Цивильск - "Рубин-СШ Энергия" Чебоксары

11:40 - "Звезда" Ишлеи - ФК "Канаш"

12:20 - СШ "Спартак-2005" Чебоксары - ФК "Бокс" Новочебоксарск

 

31 октября (вторник). 2 тур

9:40 - СОШ №61 - Энергия

11:40 - ФК Шумерля - СОШ №61

12:20 - Энергия-2005 - Энергия-2006

13:40 - Водник - ФК Шумерля

14:20 - Волга-ТАВ - Звезда

15:00 - Водник-девочки - ПТК

 

1 ноября (среда). 3 тур

9:00 - Спутник - Энергия-девочки

9:40 - Спутник - Профспорт

10:20 - ФК Канаш - Волга-ТАВ

11:00 - Звезда - Водник-девочки

11:40 - Энергия-2005 - Водник

12:20 - Энергия-2006 - СОШ №61

13:00 - Рубин - ФК Бокс

13:40 - Эстет - Комплект21

14:20 - СШ-2005 - СОШ №62

 

2 ноября (четверг). 4 тур

9:00 - Профспорт - СШ-2005

11:00 - ФК Бокс - Эстет

13:00 - Комплект21 - Спартак-2005

13:40 - Энергия-девочки - СШ-2005

15:40 - СОШ №62 - Энергия-девочки

16:20 - СОШ №62 - Спутник

 

3 ноября (пятница). 5 тур

10:20 - ФК Шумерля - Энергия-2005

11:40 - Энергия-2006 - ФК Шумерля

13:00 - СОШ №61 - Водник

14:20 - Водник - Энергия-2006

15:40 - Водник-девочки - ФК Канаш

16:20 - ПТК - Звезда

17:00 - Профспорт - СОШ №62

 

4 ноября (суббота). 6 тур

9:00 - Комплект21 - Рубин

10:20 - ФК Бокс - Комплект21

11:40 - Рубин - Спартак-2005

12:20 - Волга-ТАВ - Водник-девочки

13:40 - Спартак-2005 - Эстет

15:40 - ФК Канаш - ПТК

 

5 ноября (воскресенье). Четвертьфиналы

12:00 - А1 - В2

12:40 - С1 - D2

13:20 - В1 - А2

14:00 - D1 - C2

 

11 ноября (суббота). Полуфиналы. За 3 место. Финал

 

Турнирная таблица

 

 

АУ ФСК "Восток" (Дом спорта "Текстильмаш") 

 

Младшие юноши 2003-04 г.р.

 

30 октября (понедельник). 1 тур

13:00 - СШ-2004 Чебоксары - "Возрождение-СОШ №11" Новочебоксарск

13:40 - "Звезда" Ишлеи - ФК "Бокс" Новочебоксарск

14:20 - СШ "Спартак-2004" Чебоксары - "Рубин-СШ Энергия" Чебоксары

15:00 - СШ-2003 Чебоксары - СОШ №61 Чебоксары

15:40 - СШ "Спартак-2003" Чебоксары - "Джокер" Чебоксары

16:20 - "ДЮСШ №1-Комплект21" Новочебоксарск - СОШ №49 Чебоксары

 

31 октября (вторник). 2 тур

9:00 - Рубин - СШ-2003

10:20 - СОШ №61 - Рубин

11:00 - СШ-2003 - ФК Шумерля

13:00 - ФК Шумерля - Спартак-2004

15:40 - Энергия - СОШ №49

16:20 - Спартак-2003 - Комплект21

 

2 ноября (четверг). 3 тур

9:40 - Звезда - Профспорт

10:20 - ФК Бокс - Возрождение

11:40 - Возрождение - Звезда

12:20 - Профспорт - СШ-2004

14:20 - СОШ №49 - Спартак-2003

15:20 - Джокер - Энергия

 

3 ноября (пятница). 4 тур

9:00 - Спартак-2004 - СШ-2003

9:40 - СОШ №61 - Спартак-2004

11:00 - ФК Шумерля - СОШ №61

12:20 - Рубин - ФК Шумерля

13:40 - Энергия - Спартак-2003

15:00 - Джокер - Комплект21

 

4 ноября (суббота). 5 тур

9:40 - СОШ №49 - Джокер

11:00 - Комплект21 - Энергия

13:00 - Профспорт - ФК Бокс

14:20 - ФК Бокс - СШ-2004

15:00 - Возрождение - Профспорт

16:20 - СШ-2004 - Звезда

 

5 ноября (воскресенье). Четвертьфиналы

 

11 ноября (суббота). Полуфиналы. За 3 место. Финал

 

Турнирная таблица

 

 

Стадион "Олимпийский" (формат 8+1)

 

Старшие юноши 2001-02 г.р.

 

30 октября (понедельник). 1 тур

11:00 Поле №1 - "ДЮСШ №1-Комплект21-2001" Новочебоксарск - "СШ-Энергия" Чебоксары

11:00 Поле №2 - "Джокер" Чебоксары - СШ-2001 Чебоксары

12:00 Поле №1 - "ДЮСШ №1-Комплект21-2002" Новочебоксарск - СОШ №61 Чебоксары

12:00 Поле №2 - "Волга-ТАВ-СШ-Энергия" Чебоксары - "СШ-Спартак-2002" Чебоксары

 

31 октября (вторник). 2 тур

11:00 Поле №1 - СШ-2001 Чебоксары - "ДЮСШ №1-Комплект21-2001" Новочебоксарск

11:00 Поле №2 - "Джокер" Чебоксары - "СШ-Энергия" Чебоксары

12:00 Поле №1 - "СШ-Спартак-2002" Чебоксары - "ДЮСШ №1-Комплект21-2002" Новочебоксарск

12:00 Поле №2 - "Волга-ТАВ-СШ-Энергия" Чебоксары - СОШ №61 Чебоксары

 

1 ноября (среда). 3 тур

11:00 Поле №1 - "СШ-Энергия" Чебоксары - СШ-2001 Чебоксары

11:00 Поле №2 - "ДЮСШ №1-Комплект21-2001" Новочебоксарск - "Джокер" Чебоксары

12:00 Поле №1 - "СШ-Спартак-2002" Чебоксары - СОШ №61 Чебоксары

12:00 Поле №2 - "ДЮСШ №1-Комплект21-2002" Новочебоксарск - "Волга-ТАВ-СШ-Энергия" Чебоксары

 

2 ноября (четверг). Стыковые игры

11:00 Поле №1 - А1 - А2

11:00 Поле №2 - В1 - В2

12:00 Поле №1 - За 3 место

12:00 Поле №2 - Финал

 

Турнирная таблица

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