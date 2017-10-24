Межрегиональный семинар тренеров

С 21 по 22 октября в Нижнем Новгороде прошел Межрегиональный Семинар Тренеров по мини-футболу. Алексей Лесин и Руслан Кадушкин успешно справились с предъявленными требованиями и получили тренерскую категорию "С" по мини-футболу. Поздравляем наших тренеров с этим достижением и желаем им успехов в их тренерской деятельности.