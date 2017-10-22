Мини-футбол - 2017. Второй дивизион

Федерация футбола ЧР просит до 9 ноября подтвердить свое участие (принести заявку на турнир в бумажном виде) командам, изъявившим желание участвовать в Первенстве ЧР по мини-футболу во втором дивизионе. Справки по телефону - 43-80-80.