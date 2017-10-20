Мини-футбол - 2017. Дети и юноши. Оргсобрание

26 октября в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР состоится организационное собрание команд участниц Первенства по мини-футболу среди старших юношей 2001-02 г.р., младших юношей 2003-04 г.р. и детей 2005-06 г.р. Представителям команд иметь при себе заявочные листы. Справки по телефону - 43-80-80.