Набор в судьи!

Республиканская Коллегия Судей объявляет очередной набор в "Школу молодого арбитра"!

Приглашаются все желающие! В ходе обучения слушатели получат знания по вопросам "Правил игры в футбол", овладеют методикой и практикой судейства. Занятия будут проходит 1-2 раза в неделю в вечернее время в здании Федерации футбола ЧР (стадион "Старт").

По окончанию курса и сдачи теоретических тестов и нормативов по физической подготовке, Коллегия Судей рекомендует выпускников к обслуживанию городских и республиканских соревнований. Наиболее способные и перспективные выпускники будут привлечены к судейству российских соревнований различного уровня.

Начало - 1 ноября в 18:00.

Телефоны для справок - 8-903-346-99-78 (Максим), 8-919-666-05-05 (Сергей Васильевич)