|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|17
|45
|2
|Динамо
|17
|36
|3
|ФК Шумерля-ШЗСА
|16
|32
|4
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|17
|25
|5
|ФК Ибреси
|17
|22
|6
|СШ по футболу
|17
|20
|7
|Спутник-Комплект21
|17
|20
|8
|Ротор
|17
|18
|9
|Бурилы
|17
|17
|10
|БоМиК
|16
|8
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|25 (1)
|Проталионов Евгений // Динамо
|13 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|11
|Краснов Иван // Химик-АВГУСТ
|11
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|21
|58
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|21
|49
|3
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|19
|45
|4
|Крылья
|21
|44
|5
|Динамо
|21
|41
|6
|Сталь
|22
|37
|7
|ФК Ибреси
|21
|31
|8
|Факел (Красноармейское)
|21
|21
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|19
|20
|10
|Цивиль (Цивильск)
|20
|20
|11
|Темп (Батырево)
|21
|18
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|20
|17
|13
|Рубин (Ядрин)
|21
|8
|14
|Энергия
|19
|2
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|26 (3)
|Моисеев Андрей // Темп
|21 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|18
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|18
|Егоров Александр // Волга
|14
|Мамайкин Евгений // Динамо
|14
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|16
|38
|2
|СК Воля-Ротор
|16
|31
|3
|Бриллиант
|16
|27
|4
|Элара
|16
|27
|5
|ФК Бокс
|16
|22
|6
|Букет Чувашии
|16
|18
|7
|Энергия
|15
|17
|8
|Звезда-ИЗВА
|15
|8
|9
|СК Центр
|14
|4
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|18
|45
|2
|Темп
|18
|37
|3
|Факел
|18
|34
|4
|Тармаш
|17
|29
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|18
|26
|6
|Аида
|18
|24
|7
|ФК Урмары
|18
|22
|8
|Локомотив
|17
|18
|9
|Спартак Кр.Четаи
|18
|12
|10
|Рубин
|18
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
Набор в судьи!
Республиканская Коллегия Судей объявляет очередной набор в "Школу молодого арбитра"!
Приглашаются все желающие! В ходе обучения слушатели получат знания по вопросам "Правил игры в футбол", овладеют методикой и практикой судейства. Занятия будут проходит 1-2 раза в неделю в вечернее время в здании Федерации футбола ЧР (стадион "Старт").
По окончанию курса и сдачи теоретических тестов и нормативов по физической подготовке, Коллегия Судей рекомендует выпускников к обслуживанию городских и республиканских соревнований. Наиболее способные и перспективные выпускники будут привлечены к судейству российских соревнований различного уровня.
Начало - 1 ноября в 18:00.
Телефоны для справок - 8-903-346-99-78 (Максим), 8-919-666-05-05 (Сергей Васильевич)
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 48
- Дата: 05-10-2017
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