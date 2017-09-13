С «БоМиКа» снято 4 очка

Цивильскому «БоМиК» засчитано техническое поражение в матчах 11 и 12 туров против «СШ по футболу» (2:2) и «Бурилы» (5:2) соответственно из-за участия дисквалифицированного игрока - Ахметова Руслана. Этот факт значительно усложнил цивилянам задачу остаться в высшем дивизионе на следующем год.

Также с розыгрыша Первенства Чувашии сняты: «Рубин» Ядрин, «Спартак» Красные Четаи (обе - первый дивизион) и «Знамя» д.Вторые Вурманкасы (Цивильский р-н)