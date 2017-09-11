|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|14
|39
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|13
|29
|3
|Динамо
|14
|27
|4
|Спутник-Комплект21
|14
|17
|5
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|14
|16
|6
|Ротор
|14
|15
|7
|СШ по футболу
|14
|15
|8
|Бурилы
|14
|14
|9
|ФК Ибреси
|14
|13
|10
|БоМиК
|13
|12
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (1)
|Проталионов Евгений // Динамо
|11 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|10
|Голдабин Максим // Химик-АВГУСТ
|9
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|18
|49
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|17
|40
|3
|Динамо
|18
|40
|4
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|16
|39
|5
|Крылья
|18
|38
|6
|Сталь
|19
|33
|7
|ФК Ибреси
|18
|29
|8
|ФК Янтиково-Локомотив
|17
|20
|9
|Факел (Красноармейское)
|18
|19
|10
|Цивиль (Цивильск)
|17
|15
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|17
|14
|12
|Темп (Батырево)
|18
|12
|13
|Рубин (Ядрин)
|18
|6
|14
|Энергия
|16
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|25 (3)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|17
|Моисеев Андрей // Темп
|17 (2)
|Мамайкин Евгений // Динамо
|14
|Егоров Александр // Волга
|14
|Ермаков Олег // Волга
|13
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|13
|29
|2
|СК Воля-Ротор
|13
|26
|3
|Элара
|13
|21
|4
|Бриллиант
|13
|20
|5
|ФК Бокс
|13
|19
|6
|Энергия
|12
|17
|7
|Букет Чувашии
|14
|14
|8
|Звезда-ИЗВА
|13
|8
|9
|СК Центр
|12
|4
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|15
|36
|2
|Темп
|15
|31
|3
|Факел
|15
|28
|4
|Химик-АВГУСТ-2
|15
|26
|5
|Тармаш
|14
|23
|6
|ФК Урмары
|15
|16
|7
|Аида
|15
|15
|8
|Локомотив
|14
|15
|9
|Спартак Кр.Четаи
|15
|12
|10
|Рубин
|15
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
Первенство Чувашии среди младших детей
20 сентября в 12:00 в здании Федерации футбола состоится организационное собрание команд-участниц Первенства ЧР среди младших детей 2006-07 г.р. Просьба иметь при себе заявочные листы. Справки по телефону - 43-80-80.
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 4
- Дата: 11-09-2017
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