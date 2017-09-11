Первенство Чувашии среди младших детей

20 сентября в 12:00 в здании Федерации футбола состоится организационное собрание команд-участниц Первенства ЧР среди младших детей 2006-07 г.р. Просьба иметь при себе заявочные листы. Справки по телефону - 43-80-80.