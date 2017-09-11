Первенство Чувашии среди младших детей

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 14 39
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 13 29
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 14 27
4 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 14 17
5 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 14 16
6 Логотип Ротор Кугеси Ротор 14 15
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 14 15
8 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 14 14
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 14 13
10 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 13 12
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (1)
Проталионов Евгений // Динамо 11 (2)
Иванов Кирилл // Динамо 10
Голдабин Максим // Химик-АВГУСТ 9
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 18 49
2 Волга-ТАВ-Чубаево 17 40
3 Динамо 18 40
4 Комплект21 (Новочебоксарск) 16 39
5 Крылья 18 38
6 Сталь 19 33
7 ФК Ибреси 18 29
8 ФК Янтиково-Локомотив 17 20
9 Факел (Красноармейское) 18 19
10 Цивиль (Цивильск) 17 15
11 Заря (Новочебоксарск) 17 14
12 Темп (Батырево) 18 12
13 Рубин (Ядрин) 18 6
14 Энергия 16 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга 25 (3)
Краснов Александр // Волга-ТАВ 17
Моисеев Андрей // Темп 17 (2)
Мамайкин Евгений // Динамо 14
Егоров Александр // Волга 14
Ермаков Олег // Волга 13
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 13 29
2 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 13 26
3 Логотип Элара Чебоксары Элара 13 21
4 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 13 20
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 13 19
6 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 12 17
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 14 14
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 13 8
9 Логотип Спартак СК Центр 12 4
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 15 36
2 Логотип Темп Батырево Темп 15 31
3 Логотип Факел Красноармейское Факел 15 28
4 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 15 26
5 Логотип Тармаш Тармаш 14 23
6 Логотип Урмары ФК Урмары 15 16
7 Логотип Аида Канаш Аида 15 15
8 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 14 15
9 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 15 12
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 15 4
турнирная таблица
календарь игр

Первенство Чувашии среди младших детей

Первенство Чувашии среди младших детей20 сентября в 12:00 в здании Федерации футбола состоится организационное собрание команд-участниц Первенства ЧР среди младших детей 2006-07 г.р. Просьба иметь при себе заявочные листы. Справки по телефону - 43-80-80.

Вернуться назад



Copyright 2009-2017 Футбол Чувашии
По вопросам размещения рекламы на сайте обращаться по тел. +7 (927) 840-82-59, email: fch21@mail.ru
Яндекс.Метрика