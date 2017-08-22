|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|11
|30
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|11
|25
|3
|Динамо
|11
|21
|4
|Ротор
|11
|15
|5
|ФК Ибреси
|11
|13
|6
|СШ по футболу
|11
|12
|7
|Бурилы
|11
|11
|8
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|11
|10
|9
|Спутник-Комплект21
|11
|10
|10
|БоМиК
|11
|9
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (1)
|Проталионов Евгений // Динамо
|10 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|8
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|15
|40
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|15
|36
|3
|Динамо
|15
|34
|4
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|14
|33
|5
|Крылья
|15
|31
|6
|Сталь
|16
|28
|7
|ФК Ибреси
|15
|26
|8
|ФК Янтиково-Локомотив
|14
|17
|9
|Факел (Красноармейское)
|14
|15
|10
|Заря (Новочебоксарск)
|14
|13
|11
|Темп (Батырево)
|15
|11
|12
|Цивиль (Цивильск)
|14
|9
|12
|Рубин (Ядрин)
|15
|5
|14
|Энергия
|14
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|18 (3)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|17
|Моисеев Андрей // Темп
|16 (1)
|Мамайкин Евгений // Динамо
|12
|Ермаков Олег // Волга
|10
|Никоноров Виктор // Динамо
|10 (1)
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Элара
|9
|19
|2
|СК Воля-Ротор
|8
|18
|3
|Актив
|9
|17
|4
|ФК Бокс
|9
|14
|5
|Энергия
|9
|12
|6
|Бриллиант
|9
|11
|7
|Букет Чувашии
|9
|10
|8
|Звезда-ИЗВА
|8
|4
|9
|СК Центр
|8
|3
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|11
|24
|2
|Факел
|11
|22
|3
|Темп
|11
|21
|4
|Тармаш
|11
|20
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|11
|17
|6
|Спартак Кр.Четаи
|11
|12
|7
|Локомотив
|11
|12
|8
|ФК Урмары
|11
|10
|9
|Аида
|11
|8
|10
|Рубин
|11
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
Осенний этап "Футбол - игра народная"
24 августа в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР состоится совещание представителей команд высшего, первого и второго дивизионов турнира "Футбол - игра народная".
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 25
- Дата: 22-08-2017
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