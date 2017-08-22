Осенний этап "Футбол - игра народная"

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 11 30
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 11 25
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 11 21
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 11 15
5 Логотип Ибреси ФК Ибреси 11 13
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 11 12
7 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 11 11
8 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 11 10
9 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 11 10
10 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 11 9
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (1)
Проталионов Евгений // Динамо 10 (2)
Иванов Кирилл // Динамо 8
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 15 40
2 Волга-ТАВ-Чубаево 15 36
3 Динамо 15 34
4 Комплект21 (Новочебоксарск) 14 33
5 Крылья 15 31
6 Сталь 16 28
7 ФК Ибреси 15 26
8 ФК Янтиково-Локомотив 14 17
9 Факел (Красноармейское) 14 15
10 Заря (Новочебоксарск) 14 13
11 Темп (Батырево) 15 11
12 Цивиль (Цивильск) 14 9
12 Рубин (Ядрин) 15 5
14 Энергия 14 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга 18 (3)
Краснов Александр // Волга-ТАВ 17
Моисеев Андрей // Темп 16 (1)
Мамайкин Евгений // Динамо 12
Ермаков Олег // Волга 10
Никоноров Виктор // Динамо 10 (1)
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары Элара 9 19
2 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 8 18
3 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 9 17
4 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 9 14
5 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 9 12
6 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 9 11
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 9 10
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 8 4
9 Логотип Спартак СК Центр 8 3
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 11 24
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 11 22
3 Логотип Темп Батырево Темп 11 21
4 Логотип Тармаш Тармаш 11 20
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 11 17
6 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 11 12
7 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 11 12
8 Логотип Урмары ФК Урмары 11 10
9 Логотип Аида Канаш Аида 11 8
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 11 4
турнирная таблица
календарь игр
Осенний этап "Футбол - игра народная"

Осенний этап 24 августа в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР состоится совещание представителей команд высшего, первого и второго дивизионов турнира "Футбол - игра народная".

Вернуться назад



Copyright 2009-2017 Футбол Чувашии
По вопросам размещения рекламы на сайте обращаться по тел. +7 (927) 840-82-59, email: fch21@mail.ru
Яндекс.Метрика