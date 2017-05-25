Набор детей в СШ

Спортивная школа по футболу продолжается набор детей – в группы мальчиков 2010, 2011 и 2012 годов рождения. Занятия проходят под руководством тренера по футболу Тишкина Виктора Николаевича.

Тренировки будут проходить два раза в неделю по адресу: г. Чебоксары, ул. Гладкова, владение 1, стадион "Труд".

Первое занятие состоится 27 мая 2017 года в 10:00 ч.

Подробную информацию можно получить по телефону: 57-11-87, моб.: 8-927-865-62-58.