Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 2 6
2 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 2 6
3 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 2 4
4 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 2 3
5 Логотип Ибреси ФК Ибреси 2 3
6 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 2 3
7-8 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 2 1
7-8 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 2 1
9 Логотип Ротор Кугеси Ротор 2 1
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 2 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 5
Кирилл Иванов // Динамо 3
Таныгин Сергей // Химик-АВГУСТ 3
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 Нчк 4 12
2 Динамо 4 10
3 Крылья 4 9
4 Волга-ТАВ-Чубаево 4 9
5 Волга 4 9
6 ФК Янтиково-Локомотив 4 9
7 ФК Ибреси 4 7
8 Сталь 4 6
9 Факел Красноармейское 4 4
10 Темп Батырево 4 3
11 Цивиль 4 3
12 Рубин Ядрин 4 1
13 Заря Нчк 4 0
14 Энергия 4 0
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календарь игр
Бомбардиры
Мамайкин Евгений // Динамо
5
Моисеев Андрей // Темп
4
Якимов Виктор // Комплект21
4
Кураков Леонид // Крылья
3
Князев Алексей // Волга
3 (1)
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 0 0
2 Логотип Элара Чебоксары Элара 0 0
3 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 0 0
4 Логотип Бокс Чебоксары Бокс 0 0
5 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля 0 0
6 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 0 0
7 Логотип Спартак СК Центр 0 0
8 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 0 0
9 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 0 0
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 2 4
2 Логотип Урмары ФК Урмары 2 4
3-4 Логотип Факел Красноармейское Факел 2 4
3-4 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 2 4
5 Логотип Тармаш Тармаш 2 3
6-7 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 2 2
6-7 Логотип Темп Батырево Темп 2 2
8 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 2 1
9 Логотип Рубин Ядрин Рубин 2 1
10 Логотип Аида Канаш Аида 2 0
турнирная таблица
календарь игр
Календари игр

Календари игрКалендарь игр первого дивизиона в группе "А" - calendar_1d_2017_a.doc [93 Kb] (cкачиваний: 56)

Календарь игр детей и младших юношей. Группа "А" - calendar_deti_2017_a.doc [96 Kb] (cкачиваний: 30)

Календарь игр детей и младших юношей. Группа "B" - calendar_deti_2017_b.doc [120 Kb] (cкачиваний: 33)

Календарь игр старших юношей. Группа "А" - calendar_su_2017.doc [107 Kb] (cкачиваний: 37)

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