|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|2
|6
|2
|Химик-Август
|2
|6
|3
|ФК Шумерля-ШЗСА
|2
|4
|4
|СШ по футболу
|2
|3
|5
|ФК Ибреси
|2
|3
|6
|Спутник-Комплект21
|2
|3
|7-8
|БоМиК
|2
|1
|7-8
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|2
|1
|9
|Ротор
|2
|1
|10
|Бурилы
|2
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|5
|Кирилл Иванов // Динамо
|3
|Таныгин Сергей // Химик-АВГУСТ
|3
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 Нчк
|4
|12
|2
|Динамо
|4
|10
|3
|Крылья
|4
|9
|4
|Волга-ТАВ-Чубаево
|4
|9
|5
|Волга
|4
|9
|6
|ФК Янтиково-Локомотив
|4
|9
|7
|ФК Ибреси
|4
|7
|8
|Сталь
|4
|6
|9
|Факел Красноармейское
|4
|4
|10
|Темп Батырево
|4
|3
|11
|Цивиль
|4
|3
|12
|Рубин Ядрин
|4
|1
|13
|Заря Нчк
|4
|0
|14
|Энергия
|4
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Мамайкин Евгений // Динамо
|5
|Моисеев Андрей // Темп
|4
|Якимов Виктор // Комплект21
|4
|Кураков Леонид // Крылья
|3
|Князев Алексей // Волга
|3 (1)
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|0
|0
|2
|Элара
|0
|0
|3
|Энергия
|0
|0
|4
|Бокс
|0
|0
|5
|СК Воля
|0
|0
|6
|Звезда-ИЗВА
|0
|0
|7
|СК Центр
|0
|0
|8
|Бриллиант
|0
|0
|9
|Букет Чувашии
|0
|0
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|2
|4
|2
|ФК Урмары
|2
|4
|3-4
|Факел
|2
|4
|3-4
|Спартак Кр.Четаи
|2
|4
|5
|Тармаш
|2
|3
|6-7
|Химик-АВГУСТ-2
|2
|2
|6-7
|Темп
|2
|2
|8
|Локомотив
|2
|1
|9
|Рубин
|2
|1
|10
|Аида
|2
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
Календари игр
Календарь игр первого дивизиона в группе "А" -
Календарь игр детей и младших юношей. Группа "А" -
Календарь игр детей и младших юношей. Группа "B" -
Календарь игр старших юношей. Группа "А" -
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 23
- Дата: 24-05-2017
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