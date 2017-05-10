Спортпрогноз-2017

Уважаемые пользователи сайта "Футбол Чувашии"!

Мы рады сообщить, что конкурс за звание лучшего прогнозиста "Спортпрогноз-2017" состоится и стартует прямо сейчас!

Всем участникам удачи!

Регламент

Сделать прогноз на 1 тур