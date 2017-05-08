Руководителю футбола в Чувашии - 59!

Сегодня 8 мая Президенту Федерации футбола ЧР Богаратову Михаилу Викторовичу исполняется 59 лет! Администрация сайта "Футбол Чувашии" поздравляет именинника с Днем рождения и желает ему крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях во благо чувашского футбола!