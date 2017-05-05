Выезд на Суперкубок в Вурнары

Желающие посмотреть матч за Суперкубок Чувашии в Вурнарах, могут забронировать себе место в автобусе. Количество мест ограничено (до 20 чел). Отъезд 9 мая в 14:00 от здания Федерации.

Запись по телефону - 36-09-09