Суперкубок Чувашии - 2017. Время и место начала матчей

Матчи за Суперкубок Чувашии по футболу 2017 году состоятся 9 мая. Начало матчей: - ветераны «Волга» - «Динамо» в 11:00 на стадионе «Труд» Чебоксары - взрослые «Динамо» - «Химик-Август» в 16:00 на стадионе «Труд» в Вурнарах

Раздел: Информация |

Автор: admin

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Дата: 01-05-2017 |





