|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|0
|0
|2
|Химик-Август
|0
|0
|3
|ФК Шумерля
|0
|0
|4
|Спутник-Комплект21
|0
|0
|5
|Ротор
|0
|0
|6
|БоМиК
|0
|0
|7
|Ибреси
|0
|0
|8
|Волга
|0
|0
|9
|Бурилы
|0
|0
|10
|Спортивная школа
|0
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|0
|0
|2
|Динамо
|0
|0
|3
|Крылья
|0
|0
|4
|Ибреси
|0
|0
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|0
|0
|6
|Аниш
|0
|0
|7
|Темп
|0
|0
|8
|Заря
|0
|0
|9
|Сталь
|0
|0
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|0
|0
|11
|Цивиль
|0
|0
|12
|Рубин
|0
|0
|13
|Энергия
|0
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Темп
|0
|0
|2
|Элара
|0
|0
|3
|ФК Чурачики
|0
|0
|4
|Энергия
|0
|0
|5
|Бокс
|0
|0
|6
|СК Воля
|0
|0
|7
|Звезда-ИЗВА
|0
|0
|8
|СК Центр
|0
|0
|9
|Бриллиант
|0
|0
|10
|Старт
|0
|0
|11
|Сокол
|0
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
Заявочная кампания уже стартовала
Стартовала процедура подачи заявок для участия в Чемпионате и Первенстве ЧР по футболу сезона 2017 года.
Напоминаем, что для правильной подачи заявки необходимо:
1) гарантийное письмо
2) платежное поручение (предоплата взноса для участия)
3) заявка*
4) договор страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал)
Примечание. * Для детей 2002-03 и 2004-05 г.р. требуется заявка в электронном виде (ФИО с фотографией)
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 182
- Дата: 20-04-2017
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