Заявочная кампания уже стартовала

Стартовала процедура подачи заявок для участия в Чемпионате и Первенстве ЧР по футболу сезона 2017 года.

Напоминаем, что для правильной подачи заявки необходимо:

1) гарантийное письмо

2) платежное поручение (предоплата взноса для участия)

3) заявка*

4) договор страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал)

Примечание. * Для детей 2002-03 и 2004-05 г.р. требуется заявка в электронном виде (ФИО с фотографией)