Скончался экс-игрок ишлейской "Звезды"

После продолжительной болезни на 50-м году жизни скончался активный участник ветеранского футбольного движения, игрок команд "Звезда" Ишлеи, "Динамо" и "Волга-ТАВ" Чебоксары МУШТАКОВ ВЛАДИМИР ВАРФОЛОМЕЕВИЧ. Федерация футбола выражает соболезнования родным и близким Владимира...