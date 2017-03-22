Турнир памяти М. А. Зефирова. Расписание

Опубликованы Календари игр открытого городского турнира по футболу памяти М. А. Зефирова среди детей и младших юношей.

Дети - deti_zefirov2017.doc [94 Kb] (cкачиваний: 32)

Младшие юноши - mu_zefirov2017.doc [96 Kb] (cкачиваний: 31)