Газзаев посетит Чебоксары

В целях пропаганды и развития футбола в Чувашской Республике, в субботу 25 марта, Чебоксары посетит легендарный футболист московского «Динамо», мастер спорта международного класса, бронзовый призер Олимпийских Игр 1980 года в составе сборной СССР, заслуженный тренер России, тренер сборной России, тренер неоднократного чемпиона России, обладателя Кубка УЕФА 2005 года - московского «ЦСКА» - ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ГАЗЗАЕВ.

В программу визита Валерия Георгиевича входит:

12:00 - встреча с ветеранами чувашского футбола в рамках открытого зимнего первенства г. Чебоксары (стадион «Труд»);

15:00 - встреча с тренерами футбольных команд и спортивных школ Чувашской Республики (Ледовый Дворец «Чебоксары-Арена»).