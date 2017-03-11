Проект регламента соревнований на 2017 год

26 марта в 12:00 на стадионе "Олимпийский" состоится Совет Федерации футбола ЧР, одним из пунктов повестки в котором будет утверждение регламента соревнований на 2017 год. Предложения и замечания просим направлять в письменном виде на электронный адрес ФФ ЧР - rfs21@yandex.ru

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