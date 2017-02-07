Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 14 30
2 Волга 14 26
3 ОМОН-Эстет 14 25
4 ГАИ-Green-Go 14 24
5 Химик-АВГУСТ 14 20
6 ЧГПУ 14 20
7 Спутник-ДЮСШ №1 14 13
8 Красный Октябрь 14 1
турнирная таблица
календарь и результаты
Бомбардиры
Кирилл Иванов
// Динамо 		18 (1)
Руслан Александров
// ОМОН-Эстет 		17
Андрей Прокопьев
// Динамо 		15
Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1 		14
Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo 		11
Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo 		11
Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ 		11
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Гранит 11 28
2 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 11 28
3 Канмаш-Лидер 11 28
4 Пенсионный фонд 11 22
5 Комплект21 11 19
6 Спецподразделение 11 15
7 Дина-Старые Урмары 11 12
8 Романа 11 11
9 Бурилы-Чайка 11 10
10 Элфорт-Атлетико 11 7
11 Факел 11 6
12 БоМиК 11 6
турнирная таблица
Бомбардиры
Алексей Кириллов
// Гранит 		19 (3)
Артур Павлов
// Пенсионный фонд 		9
Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер 		9
Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд 		8 (1)
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 8 22
2 Крылья 7 19
3 Динамо 8 18
4 Фемида 8 13
5 Заря-ЭКРА 8 13
6 Тайфун-ДМБ 8 10
7 Сталь 8 9
8 Молочный двор 7 7
9 Ирбис 8 3
10 Союз 8 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		21 (1)
Алексеев Олег
// Крылья 		20 (1)
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Иванов Олег
// Фемида 		12 (1)
Абрамов Николай
// Динамо 		11
Красных Андрей
// Динамо 		10

Зимнее первенство. Расписание. 2 тур

Первый дивизион. 2 тур

 

12 февраля (воскресенье).

11:00 «Спортивная школа – 2001» - ФК «Чурачики» (ст. «Олимпийский»).

11:00 «Элара» - «СК Центр» (ст. «Волга»)

12:00 «Энергия» - «Бриллиант» (ст. «Энергия»)

13:30 «Знамя» - «ДЮСШ №1» (ст. «Олимпийский»).

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