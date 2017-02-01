Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 14 30
2 Волга 14 26
3 ОМОН-Эстет 14 25
4 ГАИ-Green-Go 14 24
5 Химик-АВГУСТ 14 20
6 ЧГПУ 14 20
7 Спутник-ДЮСШ №1 14 13
8 Красный Октябрь 14 1
турнирная таблица
календарь и результаты
Бомбардиры
Кирилл Иванов
// Динамо 		18 (1)
Руслан Александров
// ОМОН-Эстет 		17
Андрей Прокопьев
// Динамо 		15
Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1 		14
Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo 		11
Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo 		11
Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ 		11
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Гранит 11 28
2 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 11 28
3 Канмаш-Лидер 11 28
4 Пенсионный фонд 11 22
5 Комплект21 11 19
6 Спецподразделение 11 15
7 Дина-Старые Урмары 11 12
8 Романа 10 10
9 Бурилы-Чайка 10 9
10 Элфорт-Атлетико 11 7
11 Факел 11 6
12 БоМиК 11 6
турнирная таблица
Бомбардиры
Алексей Кириллов
// Гранит 		19 (3)
Артур Павлов
// Пенсионный фонд 		9
Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер 		9
Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд 		8 (1)
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 7 19
2 Динамо 7 18
3 Крылья 6 16
4 Заря-ЭКРА 7 10
5 Тайфун-ДМБ 7 10
6 Фемида 7 10
7 Молочный двор 6 7
8 Сталь 7 6
9 Ирбис 7 3
10 Союз 7 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег
// Крылья 		19 (1)
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		17 (1)
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Абрамов Николай
// Динамо 		11
Красных Андрей
// Динамо 		10
Иванов Олег
// Фемида 		9 (1)

Футбол - игра народная. Расписание на 4 февраля (1 тур)

ФИН. Расписание 1 тура

Высший дивизион (поле №1)

10:00 «ТД Аврора» – «Эткер-52»

11:00 «Барсы» – «Феникс»

12:00 «Красный Октябрь» – «Сувары»

13:00 «Романа» – «Гранит»

14:00 «Рябинка» – «Полтинник»

Первый дивизион (поле №2)

10:00 «СК ТУС» – «Форум»

11:00 ЧАЗ – «Гольфстрим-Пожарка»

12:00 «Барселона» – «ВЭскул»

13:00 «Северо-Запад» – «Спектр»

14:00 «Кадыкова» – «Альянс»

Второй дивизион

15:00 «Кубы» – «Олимп» (поле №1)

15:00 «Интер» – ЧЭАЗ (поле №2)

16:00 «Динамика» – «Инсайт» (поле №1)

16:00 «Спарта» – «Конструктив» (поле №2)

17:00 «Рать» – «Фемида 21» (поле №1)

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