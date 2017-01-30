Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 14 30
2 Волга 14 26
3 ОМОН-Эстет 14 25
4 ГАИ-Green-Go 14 24
5 Химик-АВГУСТ 14 20
6 ЧГПУ 14 20
7 Спутник-ДЮСШ №1 14 13
8 Красный Октябрь 14 1
турнирная таблица
календарь и результаты
Бомбардиры
Кирилл Иванов
// Динамо 		18 (1)
Руслан Александров
// ОМОН-Эстет 		17
Андрей Прокопьев
// Динамо 		15
Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1 		14
Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo 		11
Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo 		11
Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ 		11
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Гранит 11 28
2 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 11 28
3 Канмаш-Лидер 11 28
4 Пенсионный фонд 11 22
5 Комплект21 11 19
6 Спецподразделение 11 15
7 Дина-Старые Урмары 11 12
8 Романа 10 10
9 Бурилы-Чайка 10 9
10 Элфорт-Атлетико 11 7
11 Факел 11 6
12 БоМиК 11 6
турнирная таблица
Бомбардиры
Алексей Кириллов
// Гранит 		19 (3)
Артур Павлов
// Пенсионный фонд 		9
Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер 		9
Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд 		8 (1)
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 7 19
2 Динамо 7 18
3 Крылья 6 16
4 Заря-ЭКРА 7 10
5 Тайфун-ДМБ 7 10
6 Фемида 7 10
7 Молочный двор 6 7
8 Сталь 7 6
9 Ирбис 7 3
10 Союз 7 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег
// Крылья 		19 (1)
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		17 (1)
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Абрамов Николай
// Динамо 		11
Красных Андрей
// Динамо 		10
Иванов Олег
// Фемида 		9 (1)

Семинар для тренеров юношеских команд

Утром участники и гости мероприятия собрались в конференц-зале Дворца водных видов спорта, а после обеда перебазировались на стадион «Старт», где специалисты МЦПЮФП «Мордовия» провели показательные тренировочные занятия, предварительно представленные на теоретической части семинара.

Перед тренерами МЦПЮФП «Мордовия» выступили преподаватель кафедры «Теория и методика футбола» (ГЦОЛИФК) Никита Игоревич Шагин и главный тренер команды 2005 года рождения «Футбольной Академии «Динамо» имени Льва Яшина» Владимир Николаевич Саутин. Оба специалиста хорошо известны в сфере детско-юношеского футбола России, являются авторами и соавторами множества методических работ. Объектом конструктивного диалога стали основные принципы Единой методической программы развития юных футболистов в возрасте от 10 до 14-ти лет.

В свою очередь, с защитой собственных планов-конспектов тренировочных занятий перед собравшейся аудиторией выступили главный тренер «Мордовии - 2007» Игорь Лазарев, главный тренер «Мордовии - 2006» Сергей Ильин и главный тренер «Мордовии - 2004» Ярослав Мочалов.

Вечером состоится анализ проведенных тренировочных занятий, а завтра семинар продолжится тематическим докладом помощника директора МЦПЮФП «Мордовия» по вопросам селекции Владимира Рокунова.

Семинар для тренеров юношеских команд Семинар для тренеров юношеских команд Семинар для тренеров юношеских команд

 

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