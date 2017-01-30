Семинар для тренеров юношеских команд

Утром участники и гости мероприятия собрались в конференц-зале Дворца водных видов спорта, а после обеда перебазировались на стадион «Старт», где специалисты МЦПЮФП «Мордовия» провели показательные тренировочные занятия, предварительно представленные на теоретической части семинара.

Перед тренерами МЦПЮФП «Мордовия» выступили преподаватель кафедры «Теория и методика футбола» (ГЦОЛИФК) Никита Игоревич Шагин и главный тренер команды 2005 года рождения «Футбольной Академии «Динамо» имени Льва Яшина» Владимир Николаевич Саутин. Оба специалиста хорошо известны в сфере детско-юношеского футбола России, являются авторами и соавторами множества методических работ. Объектом конструктивного диалога стали основные принципы Единой методической программы развития юных футболистов в возрасте от 10 до 14-ти лет.

В свою очередь, с защитой собственных планов-конспектов тренировочных занятий перед собравшейся аудиторией выступили главный тренер «Мордовии - 2007» Игорь Лазарев, главный тренер «Мордовии - 2006» Сергей Ильин и главный тренер «Мордовии - 2004» Ярослав Мочалов.

Вечером состоится анализ проведенных тренировочных занятий, а завтра семинар продолжится тематическим докладом помощника директора МЦПЮФП «Мордовия» по вопросам селекции Владимира Рокунова.