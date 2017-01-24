|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|13
|27
|2
|ОМОН-Эстет
|12
|24
|3
|Волга
|12
|22
|4
|ГАИ-Green-Go
|13
|21
|5
|Химик-АВГУСТ
|13
|20
|6
|ЧГПУ
|13
|17
|7
|Спутник-ДЮСШ №1
|13
|13
|8
|Красный Октябрь
|13
|1
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Бомбардиры
|Кирилл Иванов
// Динамо
|18 (1)
|Руслан Александров
// ОМОН-Эстет
|17
|Андрей Прокопьев
// Динамо
|15
|Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1
|14
|Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo
|11
|Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo
|11
|Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ
|11
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|7
|21
|2
|Гранит
|7
|18
|3
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|7
|16
|4
|Комплект21
|7
|13
|5
|Спецподразделение
|7
|12
|6
|Пенсионный фонд
|7
|10
|7
|Дина-Старые Урмары
|7
|8
|8
|Элфорт-Атлетико
|8
|7
|9
|Романа
|6
|6
|10
|Бурилы-Чайка
|6
|3
|11
|Факел
|7
|3
|12
|БоМиК
|6
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Алексей Кириллов
// Гранит
|19 (3)
|Артур Павлов
// Пенсионный фонд
|9
|Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер
|9
|Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд
|8 (1)
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|6
|18
|2
|Крылья
|6
|16
|3
|Динамо
|6
|15
|4
|Фемида
|6
|10
|5
|Заря-ЭКРА
|6
|9
|6
|Тайфун-ДМБ
|6
|7
|7
|Молочный двор
|6
|7
|8
|Сталь
|6
|3
|9
|Ирбис
|6
|3
|10
|Союз
|6
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег (1971)
// Крылья
|19 (1)
|Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары
|17 (1)
|Игнатьев Андрей ()
// Волга-ТАВ-Урмары
|11
|Иванов Олег ()
// Фемида
|9
Зимнее Первенство среди старших юношей
Организационное собрание команд-участниц Зимнего Первенства среди старших юношей 2000-01 г.р состоится 26 января в четверг в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР.
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 9
- Дата: 24-01-2017
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