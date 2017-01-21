Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 12 26
2 ОМОН-Эстет 11 21
3 Волга 11 21
4 ГАИ-Green-Go 12 20
5 Химик-АВГУСТ 12 20
6 ЧГПУ 12 14
7 Спутник-ДЮСШ №1 12 13
8 Красный Октябрь 12 0
турнирная таблица
календарь и результаты
Бомбардиры
Кирилл Иванов
// Динамо 		18 (1)
Руслан Александров
// ОМОН-Эстет 		17
Андрей Прокопьев
// Динамо 		15
Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1 		14
Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo 		11
Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo 		11
Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ 		11
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 7 21
2 Гранит 7 18
3 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 7 16
4 Комплект21 7 13
5 Спецподразделение 7 12
6 Пенсионный фонд 7 10
7 Дина-Старые Урмары 7 8
8 Элфорт-Атлетико 8 7
9 Романа 6 6
10 Бурилы-Чайка 6 3
11 Факел 7 3
12 БоМиК 6 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Алексей Кириллов
// Гранит 		19 (3)
Артур Павлов
// Пенсионный фонд 		9
Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер 		9
Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд 		8 (1)
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 5 15
2 Крылья 5 13
3 Динамо 5 12
4 Фемида 5 10
5 Молочный двор 5 7
6 Заря-ЭКРА 5 6
7 Тайфун-ДМБ 5 4
8 Сталь 5 3
9 Ирбис 5 3
10 Союз 5 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег (1971)
// Крылья 		15 (1)
Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары 		14 (1)
Игнатьев Андрей ()
// Волга-ТАВ-Урмары 		10
Иванов Олег ()
// Фемида 		9

Набор в "Школу молодого арбитра"

Набор в "Школу молодого арбитра"Республиканская Коллегия Судей объявляет очередной набор в "Школу молодого арбитра"!
Приглашаются все желающие!
В ходе обучения слушатели получат знания по вопросам "Правил игры в футбол", овладеют методикой и практикой судейства. Занятия будут проходить 1-2 раза в неделю в вечернее время в здании Федерации Футбола (ст.Старт).
По окончании курса и сдачи теоретических тестов и нормативов по физической подготовке, Коллегия судей рекомендует выпускников к обслуживанию городских и республиканских соревнований. Наиболее способные и перспективные выпускники будут привлечены к судейству российских соревнований различного уровня.
Начало - 16 февраля в 18:00.

Место проведения - Федерация Футбола Чувашской Республики, ст.Старт.
Телефон для справок: 89033469978 Максим; 89196660505 Сергей Васильевич.

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